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18:38 (мск), источник: Kommersant.uz

В Узбекистане начнется выпуск автомобилей Hyundai

В Узбекистане будет налажено серийное производство автомобилей Hyundai.

Источник: Kommersant.uz

Меморандум о взаимопонимании об организации производства подписали председатель Госкоминвестиции Азим Ахмедходжаев и президент компании Evergreen Motors Ким Чанг (Kim Chang Keon).

Документ подписан в рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Южную Корею.

На реализацию проекта будут привлечены прямые иностранные инвестиции в размере $200 млн.

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