В Узбекистане начнется выпуск автомобилей Hyundai
В Узбекистане будет налажено серийное производство автомобилей Hyundai.
В Узбекистане будет налажено серийное производство автомобилей Hyundai.
Меморандум о взаимопонимании об организации производства подписали председатель Госкоминвестиции Азим Ахмедходжаев и президент компании Evergreen Motors Ким Чанг (Kim Chang Keon).
Документ подписан в рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Южную Корею.
На реализацию проекта будут привлечены прямые иностранные инвестиции в размере $200 млн.