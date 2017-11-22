Директор ПВТ Всеволод Янчевский встретился с китайским ИТ-миллиардером Ши Южу
22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Парке высоких технологий состоялась встреча директора ПВТ Всеволода Янчевского с акционерами и владельцами крупных
22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Парке высоких технологий состоялась встреча директора ПВТ Всеволода Янчевского с акционерами и владельцами крупных
Ши Южу (Shi Yuzhu) — один из крупнейших азиатских
Иностранные гости особо отметили стремление Беларуси развивать цифровую экономику и то внимание, которое уделяет отечественной
По итогам встречи Всеволод Янчевский и Ши Южу подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны договорились об открытии в Парке высоких технологий центров разработки мировых компаний, специализирующихся на технологиях искусственного интеллекта, игровой индустрии. Также достигнуты договоренности о продвижении белорусских технологических стартапов на быстрорастущих азиатских рынках.