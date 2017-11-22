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15:25 (мск), источник: БЕЛТА

Директор ПВТ Всеволод Янчевский встретился с китайским ИТ-миллиардером Ши Южу

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Парке высоких технологий состоялась встреча директора ПВТ Всеволода Янчевского с акционерами и владельцами крупных ИТ-компаний Азиатско-Тихоокеанского региона. На переговорах в парке присутствовали Ши Южу (Giant Interactive) и Нурали Алиев (инвестфонд ZHANARTU), сообщает БЕЛТА.

Ши Южу (Shi Yuzhu) — один из крупнейших азиатских ИТ-предпринимателей. Его личное состояние превышает $4 млрд, а основанная им компания Giant Interactive входит в число крупнейших в мире разработчиков и паблишеров компьютерных игр. Фонд ZHANARTU основан в 2016 году Нурали Алиевым, активно инвестирует в цифровой бизнес, подготовку ИТ-специалистов по мировым стандартам. Руководство компании Giant Interactive и фонда ZHANARTU находятся в Минске по приглашению резидента ПВТ компании «Синезис».

Иностранные гости особо отметили стремление Беларуси развивать цифровую экономику и то внимание, которое уделяет отечественной ИТ-сфере Президент Беларуси Александр Лукашенко. Азиатские инвесторы также выразили готовность финансировать перспективные белорусские проекты в сфере искусственного интеллекта, больших данных, машинного зрения.

По итогам встречи Всеволод Янчевский и Ши Южу подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны договорились об открытии в Парке высоких технологий центров разработки мировых компаний, специализирующихся на технологиях искусственного интеллекта, игровой индустрии. Также достигнуты договоренности о продвижении белорусских технологических стартапов на быстрорастущих азиатских рынках.

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