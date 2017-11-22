Директор ПВТ Всеволод Янчевский встретился с китайским ИТ-миллиардером Ши Южу

Ши Южу (Shi Yuzhu) — один из крупнейших азиатских ИТ-предпринимателей. Его личное состояние превышает $4 млрд, а основанная им компания Giant Interactive входит в число крупнейших в мире разработчиков и паблишеров компьютерных игр. Фонд ZHANARTU основан в 2016 году Нурали Алиевым, активно инвестирует в цифровой бизнес, подготовку ИТ-специалистов по мировым стандартам. Руководство компании Giant Interactive и фонда ZHANARTU находятся в Минске по приглашению резидента ПВТ компании «Синезис».