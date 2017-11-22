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16:53 (мск), источник: Новая Кубань

Стала известна дата проведения следующего Инвестиционного форума в Сочи

Крупнейшее экономическое мероприятие в очередной раз состоится в феврале 2018 года.

Краснодар. 22 нояб. — Новая Кубань. РИФ-2018 пройдет в олимпийской столице 15 и 16 февраля будущего года. Ожидается, что участниками форума станут более 4 тысяч человек — политики, бизнесмены, журналисты. В его работе примет участие и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края рассказали об особенностях оформления стенда Кубани на будущем мероприятии. Так, все муниципалитеты условно разделят на семь территориально-экономических зон в зависимости от отраслевой специализации и конкурентных преимуществ:

1. Северная экономическая зона (сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность).

2. Центральная экономическая зона (сельское хозяйство и санаторно-курортная деятельность).

3. Восточная экономическая зона (промышленность, транспорт и инновации).

4. Черноморская экономическая зона (крупнейшие в стране морские порты, санаторно-курортные и туристские комплексы).

5. Предгорная экономическая зона (лесоперерабатывающая промышленность, добыча и производство стройматериалов).

6. Краснодарская экономическая зона, включает в себя краевую столицу — Краснодар (центр сосредоточения интеллектуальных, культурных и финансовых ресурсов региона).

7. Сочинская агломерация (одна из ключевых точек роста Кубани).

В настоящее время все муниципалитеты Краснодарского края вовлечены в работу по формированию приоритетных инвестиционных проектов.

Напомним, в прошлом году Краснодарский край в рамках РИФ подписал 200 инвестиционных соглашений на общую сумму 140 млрд рублей.

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Стала известна дата проведения следующего Инвестиционного форума в Сочи
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