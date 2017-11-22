Стала известна дата проведения следующего Инвестиционного форума в Сочи

Краснодар. 22 нояб. — Новая Кубань. РИФ-2018 пройдет в олимпийской столице 15 и 16 февраля будущего года. Ожидается, что участниками форума станут более 4 тысяч человек — политики, бизнесмены, журналисты. В его работе примет участие и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края рассказали об особенностях оформления стенда Кубани на будущем мероприятии. Так, все муниципалитеты условно разделят на семь территориально-экономических зон в зависимости от отраслевой специализации и конкурентных преимуществ:



1. Северная экономическая зона (сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность).



2. Центральная экономическая зона (сельское хозяйство и санаторно-курортная деятельность).



3. Восточная экономическая зона (промышленность, транспорт и инновации).



4. Черноморская экономическая зона (крупнейшие в стране морские порты, санаторно-курортные и туристские комплексы).



5. Предгорная экономическая зона (лесоперерабатывающая промышленность, добыча и производство стройматериалов).



6. Краснодарская экономическая зона, включает в себя краевую столицу — Краснодар (центр сосредоточения интеллектуальных, культурных и финансовых ресурсов региона).



7. Сочинская агломерация (одна из ключевых точек роста Кубани).



В настоящее время все муниципалитеты Краснодарского края вовлечены в работу по формированию приоритетных инвестиционных проектов.



Напомним, в прошлом году Краснодарский край в рамках РИФ подписал 200 инвестиционных соглашений на общую сумму 140 млрд рублей.