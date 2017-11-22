Стала известна дата проведения следующего Инвестиционного форума в Сочи
Крупнейшее экономическое мероприятие в очередной раз состоится в феврале 2018 года.
Крупнейшее экономическое мероприятие в очередной раз состоится в феврале 2018 года.
Краснодар. 22 нояб. — Новая Кубань. РИФ-2018 пройдет в олимпийской столице 15 и 16 февраля будущего года. Ожидается, что участниками форума станут более 4 тысяч человек — политики, бизнесмены, журналисты. В его работе примет участие и
В департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края рассказали об особенностях оформления стенда Кубани на будущем мероприятии. Так, все муниципалитеты условно разделят на семь
1. Северная экономическая зона (сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность).
2. Центральная экономическая зона (сельское хозяйство и
3. Восточная экономическая зона (промышленность, транспорт и инновации).
4. Черноморская экономическая зона (крупнейшие в стране морские порты,
5. Предгорная экономическая зона (лесоперерабатывающая промышленность, добыча и производство стройматериалов).
6. Краснодарская экономическая зона, включает в себя краевую столицу — Краснодар (центр сосредоточения интеллектуальных, культурных и финансовых ресурсов региона).
7. Сочинская агломерация (одна из ключевых точек роста Кубани).
В настоящее время все муниципалитеты Краснодарского края вовлечены в работу по формированию приоритетных инвестиционных проектов.
Напомним, в прошлом году Краснодарский край в рамках РИФ подписал 200 инвестиционных соглашений на общую сумму 140 млрд рублей.