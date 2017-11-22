Корейцы построят в Ташкенте и столичной области бизнес-центр, гольф-комплекс и эко-поселок

Источник: Kommersant.uz

В частности, Bomi Engineering and Construction построит в Ташкенте многофункциональный бизнес-центр и гостиничный комплекс. Сумма проекта составляет $100 млн.

Соглашение на $70 млн о строительстве в столице многофункционального гольф-комплекса с жилыми домами подписано с компанией Leaders Country Club Co., Ltd.

Кроме того, многофункциональный жилой комплекс в Ташкенте за $8 млн построит Keumdo Group Co. Ltd.

В Ташкентской области появится эко-поселок с энергоэффективными домами. Соответствующее соглашение на сумму $6 млн корейская Jeil Construction и Госкоминвестиций.