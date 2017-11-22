Корейцы построят в Ташкенте и столичной области бизнес-центр, гольф-комплекс и эко-поселок
В рамках визита президента Узбекистана в Республику Корея хокимият Ташкента подписал ряд соглашений с корейскими компаниями.
В рамках визита президента Узбекистана в Республику Корея хокимият Ташкента подписал ряд соглашений с корейскими компаниями.
В частности, Bomi Engineering and Construction построит в Ташкенте многофункциональный
Соглашение на $70 млн о строительстве в столице многофункционального
Кроме того, многофункциональный жилой комплекс в Ташкенте за $8 млн построит Keumdo Group Co. Ltd.
В Ташкентской области появится
Triniti International Inc. займется реконструкцией