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18:39 (мск), источник: Kommersant.uz

Корейцы построят в Ташкенте и столичной области бизнес-центр, гольф-комплекс и эко-поселок

В рамках визита президента Узбекистана в Республику Корея хокимият Ташкента подписал ряд соглашений с корейскими компаниями.

Источник: Kommersant.uz

В частности, Bomi Engineering and Construction построит в Ташкенте многофункциональный бизнес-центр и гостиничный комплекс. Сумма проекта составляет $100 млн.

Соглашение на $70 млн о строительстве в столице многофункционального гольф-комплекса с жилыми домами подписано с компанией Leaders Country Club Co., Ltd.

Кроме того, многофункциональный жилой комплекс в Ташкенте за $8 млн построит Keumdo Group Co. Ltd.

В Ташкентской области появится эко-поселок с энергоэффективными домами. Соответствующее соглашение на сумму $6 млн корейская Jeil Construction и Госкоминвестиций.

Triniti International Inc. займется реконструкцией гольф-клуба Tashkent Lakeside Golf Club. Общая сумма проекта составит $2,7 млн.

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Корейцы построят в Ташкенте и столичной ?
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