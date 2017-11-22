Инфляция в 2018 году не должна превысить 7% — эксперт

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«Что касается роста потребительских цен в Беларуси в 2018 году, я разделяю прогноз правительства и Национального банка. Если не будет шоковых внешних факторов, например, резкого снижения стоимости нефти, в следующем году не стоит ожидать инфляцию выше 7%», — подчеркнул он.

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По мнению Александра Сабодина, драйвером роста инфляции в Беларуси остается увеличение тарифов на ЖКУ и услуги транспорта для населения, которые регулируются административно.

Директор ООО «Альпари Евразия» также прокомментировал недавнее решение Нацбанка по снижению норматива обязательной продажи иностранной валюты с 20% до 10%.

«В сегодняшней ситуации это решение не окажет никакого влияния на динамику обменного курса, т.к. у нас нет дефицита иностранной валюты. И снижение норматива свидетельствует о том, что рынок становится стабильнее и Национальный банк может позволить себе снизить эту планку», — отметил он.

Отвечая на вопрос, каким будет обменный курс в 2018 году, Александр Сабодин пояснил, что чем долгосрочнее прогноз, тем больше факторов на него влияет, а значит, больше неопределенность.

«Например, один из существенных факторов, влияющих на обменный курс в нашей стране, — это динамика цен на нефть. А на нее в свою очередь будет влиять соотношение спроса и предложения нефти и, в частности, договорятся ли страны ОПЕК по пролонгации заморозки добычи нефти. Мы этого пока не знаем», — заявил он.

По мнению эксперта, если на внешнем рынке не возникнет каких-то шоковых ситуаций, то спрос и предложение иностранной валюты в Беларуси в 2018 году будут сбалансированы.