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16:55 (мск), источник: Комсомольская правда

В Краснодаре застройщики незаконно подключили к воде и канализации две высотки

В краевой столице будут судить застройщиков, которые минуя МУП «Водоканал», подключили два многоквартирных дома к системам водоснабжения и водоотведения.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщили «Комсомольской правде — Кубань» в пресс-службе главного управления МВД по краю, подозреваемые незаконно запитали высотки водой и подключили к канализации на этапе ввода в эксплуатацию двух высоток. Муниципальному предприятию «Водоканал» в результате этого был причинен ущерб на 18 миллионов рублей.

— В настоящее время злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, — отрапортовали в краевой полиции.

В отношении пяти человек, являющихся застройщиками незаконно подключенных домов, возбуждены уголовные дела по статье «Причинение имущественного ущерба в особо крупном размере путем обмана». Санкции статьи предусматривают лишение свободы до пяти лет.

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