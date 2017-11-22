В Краснодаре застройщики незаконно подключили к воде и канализации две высотки

Как сообщили «Комсомольской правде — Кубань» в пресс-службе главного управления МВД по краю, подозреваемые незаконно запитали высотки водой и подключили к канализации на этапе ввода в эксплуатацию двух высоток. Муниципальному предприятию «Водоканал» в результате этого был причинен ущерб на 18 миллионов рублей.