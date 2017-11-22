В Краснодаре застройщики незаконно подключили к воде и канализации две высотки
В краевой столице будут судить застройщиков, которые минуя МУП «Водоканал», подключили два многоквартирных дома к системам водоснабжения и водоотведения.
В краевой столице будут судить застройщиков, которые минуя МУП «Водоканал», подключили два многоквартирных дома к системам водоснабжения и водоотведения.
Как сообщили «Комсомольской правде — Кубань» в
— В настоящее время злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, — отрапортовали в краевой полиции.
В отношении пяти человек, являющихся застройщиками незаконно подключенных домов, возбуждены уголовные дела по статье «Причинение имущественного ущерба в особо крупном размере путем обмана». Санкции статьи предусматривают лишение свободы до пяти лет.