Подорожали кредиты в национальной валюте

По данным Национального бюро статистики, в частности, средневзвешенная процентная ставка по новым кредитам в леях в октябре 2017 г. составила 10%, увеличившись на 0,11 процентного пункта, в сравнении с предыдущим месяцем.

В то же время, по сравнению с октябрем прошлого года, она уменьшилась на 3,04 п.п.

Как отмечают в НБМ, кредиты на срок от 2-х до 5-ти лет были наиболее привлекательными и востребованными. Их доля в октябре 2017 г. составила 46,29% от общего объема кредитов в национальной валюте. Они выдавались по средней ставке 9,85%, что на 0,22 п.п. выше показателя предыдущего месяца.

Наибольшая часть вновь выданных кредитов в национальной валюте в октябре 2017 г. была представлена кредитами, выданными юридическим лицам по средней процентной ставке 9,88%, которые составили 65,49% от общего объема кредитов в леях.

В то же время средняя процентная ставка по кредитам в леях, выданным физическим лицам, составила 10,22%.

По данным НБМ, в то же время, средневзвешенная процентная ставка по выданным в октябре кредитам в валюте составила 4,85%, уменьшившись на 0,05 п.п. в сравнении с предыдущим месяцем, а также сократившись на 0,77 п. в Молдове в октябре 2017 г., в сравнении с октябрем прошлого года.

Объем новых кредитов в иностранной валюте в октябре 2017 г. был представлен преимущественно займами, выданными юридическим лицам по средней процентной ставке 4,84% годовых, доля которых составила 99,6% в общем объеме кредитов в иностранной валюте.