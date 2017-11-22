В Молодечно 23 ноября на некоторых объектах отключат горячую воду и отопление

Источник: БЕЛТА

Так, с 8.00 до 14.00 будет отсутствовать теплоснабжение по ул. Строителей в жилых домах № 2, 4, 6, 8, 10 и магазине «Белмаркет». В числе отключаемых объектов жилой дом № 18, д/с № 30 по ул. Франциска Скорины, а также жилые дома № 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 и отделение Беларусбанка по ул. Богдана Хмельницкого.

Отключение согласовано с Молодечненским райисполкомом и ГПУП «Коммунальник». Дополнительную информацию можно получить в диспетчерской района тепловых сетей по телефону 8−0176−54−62−70.

В декабре 2016 года филиалом «Молодечненские электрические сети» РУП «Минскэнерго» были приняты на баланс от ГПУП «Коммунальник» по фактическому состоянию распределительные тепловые сети. Состояние принятых сетей оказалось таковым, что дальнейшая эксплуатация без проведения реконструкции могла привести к аварийной ситуации в отопительный период 2017—2018 годов с прекращением подачи тепла к жилым домам при низкой температуре воздуха в течение длительного периода.

Для предупреждения такой ситуации Молодечненскими электрическими сетями в кратчайшие сроки были выполнены работы реконструкции распределительных тепловых сетей, в том числе проектирование, выполнение временной схемы для обеспечения горячего водоснабжения в период реконструкции, закупка оборудования, монтаж трубопроводов, испытания и наладка.