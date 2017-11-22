Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Крутой: Хворостовский на год пережил отведенное врачами время
На Южном Урале произошел серьезный радиационный инцидент
Питт предложил Джоли половину своего состояния в обмен на детей
Названа самая дорогая улица России (фото)
Путин пошутил в ответ на слова президента Чехии о санкциях
Чем известен Дмитрий Хворостовский22 ноября после продолжительной болезни скончался оперный певец Дмитрий Хворостовский
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
В Сети обсуждают изменения лица Любови Успенской – снимок
Киркоров обратился к Пугачевой после ее венчания
Алина Кабаева в стильном кожаном наряде приехала в Милан (фото)
Брежнева с семьей, Утяшева и Кожевникова посетили модный показ
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
"3:36 по Лондону": Маликов о смерти Хворостовского
Названа самая дорогая улица России (фото)
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
Фоторепортажи
8Скончался Михаил Задорнов
8Внутри Монголии
17:00 (мск), источник: Volga News

Новый резидент ОЭЗ «Тольятти» вложит 500 млн рублей в фармацевтическое производство

В среду, 22 ноября, на заседании экспертного совета особой экономической зоны «Тольятти» рассмотрена заявка ООО «Мабскейл», планирующего создать в ОЭЗ производство по изготовлению субстанций и готовых лекарственных форм. Об этом сообщил сайт правительства Самарской области.

Источник: Reuters

Инициатором проекта выступила компания «Озон Фармацевтика», являющаяся учредителем компании «Озон», уже запустившей первое фармацевтическое производство в ОЭЗ. Новый проект нацелен не только на изготовление лекарственных препаратов, но и сырья для них.

«Экспертным советом сегодня одобрен новый фармацевтический проект для реализации на территории ОЭЗ “Тольятти”, который продолжит укрепление существующего фармацевтического кластера в регионе, — рассказал врио вице-губернатора — министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко. — Ценно, что свое присутствие в особой экономической зоне расширяет уже работающий здесь инвестор. Такое качественное наполнение площадки резидентами из одной отрасли соответствует задачам, которые мы ставили перед ОЭЗ на этапе ее создания».

Программа компании «Мабскейл» полностью ориентирована на импортозамещение, а также изготовление современных жизненно необходимых лекарственных препаратов.

Объем инвестиций в новый проект оценивается почти в 500 млн рублей. Число заявленных рабочих мест — 50. Новые предприятие будет построено на участке 5,19 га рядом с работающим заводом «Озон Фарм». Отмечается, что инвестор планирует через шесть лет после начала работы в ОЭЗ занять 30−35% доступного рынка.

«Стратегия нашей компании разработана с учетом существующей государственной программы по развитию фармацевтической и медицинской промышленности в России, — сообщил директор ООО “Озон Фармацевтика” Павел Алексенко. — В ней представлена номенклатура препаратов, которые необходимо вывести на российский рынок, а также планы по замещению импортного сырья (субстанций), которое сегодня в России производится в минимальном объеме. Учитывая планы нашей компании по расширению, а также успешный опыт работы с ОЭЗ, мы приняли решение о строительстве второго завода именно на этой площадке. “Мабскейл” и “Озон Фарм” будут расположены по соседству с целью развития технологической кооперации в будущем».

ООО «Мабскейл» станет вторым предприятием в ОЭЗ «Тольятти», представляющим фармацевтическую отрасль, и девятым предприятием на площадке, не связанным с производством автокомпонентов. Начало строительства завода запланировано на 2020 г., запуск предприятия ожидается в 2024 году.

«С учетом компании «Мабскейл» число резидентов ОЭЗ «Тольятти» достигнет 20. — рассказал генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» Сергей Федоров. — Я считаю важной оценкой нашей работы — решение инвестора о реализации второго проекта в ОЭЗ сразу же после запуска первого. Это значит, что наша площадка смогла зарекомендовать себя с лучшей стороны. С учетом вложений компании «Мабскейл» общий объем инвестиций в ОЭЗ составит почти 23,7 млрд рублей, число заявленных рабочих мест вырастет до 5 662».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Ольга Михеева назначена советником главы региона
Самородок из глубин России: скончался Дмитрий Хворостовский
У сборной России отобрали еще одно золото Олимпиады в Сочи
Ратко Младич приговорен к пожизненному заключению
Как изменятся цены на продукты в преддверии Нового года
Задержание миллиардера Керимова: что известно на этот момент
«Дело Захарченко» превратилось в театр абсурда
Церковь решит, сколько раз можно вступать в брак
Спорт
Как «Спартак» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов "Спартак" упустил победу над словенским "Марибором" в предпоследнем туре группового этапа Лиги чемпионов, но все еще сохраняет шансы на выход в 1/8 финала турнира
Авто
Надо ли прогревать мотор? Каждый год с наступлением холодов водители разделяются на два лагеря. Какое из полярных мнений ближе к истине — греть или не греть двигатель современного автомобиля?
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале Юлии Сиринько досталась роль воспитанницы интерната
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
ВС запретил перепланировку балконов без согласования со всеми жителями дома
Монако не справляется с количеством миллионеров
Тайны подземелья. Интересные факты о метрополитенах мира
Леди
В моду вошли шубы из экомеха (фото) Если ты еще не влюбилась в яркие, веселые шубы, в которых хоть на вечеринку, хоть на работу можно отправиться — то просто не нашла правильную
Дети
42-летняя Елена Захарова перестала скрывать беременность (фото) Актриса подтвердила, что совсем скоро станет мамой.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь