Новый резидент ОЭЗ «Тольятти» вложит 500 млн рублей в фармацевтическое производство

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Инициатором проекта выступила компания «Озон Фармацевтика», являющаяся учредителем компании «Озон», уже запустившей первое фармацевтическое производство в ОЭЗ. Новый проект нацелен не только на изготовление лекарственных препаратов, но и сырья для них.

«Экспертным советом сегодня одобрен новый фармацевтический проект для реализации на территории ОЭЗ “Тольятти”, который продолжит укрепление существующего фармацевтического кластера в регионе, — рассказал врио вице-губернатора — министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко. — Ценно, что свое присутствие в особой экономической зоне расширяет уже работающий здесь инвестор. Такое качественное наполнение площадки резидентами из одной отрасли соответствует задачам, которые мы ставили перед ОЭЗ на этапе ее создания».

Программа компании «Мабскейл» полностью ориентирована на импортозамещение, а также изготовление современных жизненно необходимых лекарственных препаратов.

Объем инвестиций в новый проект оценивается почти в 500 млн рублей. Число заявленных рабочих мест — 50. Новые предприятие будет построено на участке 5,19 га рядом с работающим заводом «Озон Фарм». Отмечается, что инвестор планирует через шесть лет после начала работы в ОЭЗ занять 30−35% доступного рынка.

«Стратегия нашей компании разработана с учетом существующей государственной программы по развитию фармацевтической и медицинской промышленности в России, — сообщил директор ООО “Озон Фармацевтика” Павел Алексенко. — В ней представлена номенклатура препаратов, которые необходимо вывести на российский рынок, а также планы по замещению импортного сырья (субстанций), которое сегодня в России производится в минимальном объеме. Учитывая планы нашей компании по расширению, а также успешный опыт работы с ОЭЗ, мы приняли решение о строительстве второго завода именно на этой площадке. “Мабскейл” и “Озон Фарм” будут расположены по соседству с целью развития технологической кооперации в будущем».

ООО «Мабскейл» станет вторым предприятием в ОЭЗ «Тольятти», представляющим фармацевтическую отрасль, и девятым предприятием на площадке, не связанным с производством автокомпонентов. Начало строительства завода запланировано на 2020 г., запуск предприятия ожидается в 2024 году.