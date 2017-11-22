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21:17 (мск), источник: Telegraf.by

Пограничники выловили в Вилии 2700 пачек сигарет на плотах с GPS-трекерами

Контрабандисты попытались переправить в Литву по реке 2700 пачек белорусских сигарет на плотах с GPS-трекерами.

Источник: Telegraf.by

Махинации на водном участке белорусско-литовской границы пресекли сотрудники погранзаставы «Молодечненская», сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

21 ноября в районе строительства моста на реке Вилия белорусские пограничники выловили самодельный плот. Оказалось, что контрабандисты прикрепили к нему партию из 2700 пачек сигарет, упакованную в полиэтилен. Плот отправили по реке в сторону Литвы.

В ГПК отметили, что конструкция была изготовлена таким образом, чтобы сигареты не были видны из-под кромки воды. В качестве утяжелителя использовалась тротуарная плитка, а отслеживание контрабанды осуществлялось с помощью GPS-трекера, прикрепленного к плоту.

Вторую часть этой партии выловили уже литовские пограничники, поскольку течение перенесло ее за середину реки.

До этого ночью в реке Нерис литовцы обнаружили два плота с контрабандными сигаретами.

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Пограничники выловили в Вилии 2700 пачек сигарет на плотах с GPS-трекерами
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