Пограничники выловили в Вилии 2700 пачек сигарет на плотах с GPS-трекерами
Контрабандисты попытались переправить в Литву по реке 2700 пачек белорусских сигарет на плотах с
Контрабандисты попытались переправить в Литву по реке 2700 пачек белорусских сигарет на плотах с
Махинации на водном участке
21 ноября в районе строительства моста на реке Вилия белорусские пограничники выловили самодельный плот. Оказалось, что контрабандисты прикрепили к нему партию из 2700 пачек сигарет, упакованную в полиэтилен. Плот отправили по реке в сторону Литвы.
В ГПК отметили, что конструкция была изготовлена таким образом, чтобы сигареты не были видны
Вторую часть этой партии выловили уже литовские пограничники, поскольку течение перенесло ее за середину реки.
До этого ночью в реке Нерис литовцы обнаружили два плота с контрабандными сигаретами.