Узбекистан обвиняют в плагиате бренда для туристов

Источник: Sputnik

Информация о новом бренде Ферганской области появилась на сайте Госкомтуризма в начале ноября этого года.

«Автор работы показал развивающийся экотуризм посредством изображения гор, окружающих долину, гастрономическую и агротуристическую сферы — через ярко алый гранат, культурно-познавательный туризм посредством голубых куполов и узоров ферганских тюбетеек», — говорится в сообщении на сайте госкомитета.

Отмечается также, что круглая форма напоминает ляган, расписанный риштанскими мастерами-керамистамим, а пестрая цветовая гамма, обрамляющая фигуру, символизирует маргиланский шелк, известный с незапамятных времен.

Однако заявленный логотип оказался практически точной копией концепции «Калейдоскоп русской души», прошедшей в финал конкурса Национального туристического бренда России и разработанный при участии Brandson Branding Agency. Она представляет Россию как гигантский калейдоскоп различных ландшафтов, культур и цивилизаций. В описании концепции отмечается, что для каждого Россия складывается в особый, глубоко личный узор, непрерывно меняющийся, текучий, бесконечно разнообразный.

Узор является не только символом многогранности восприятия страны, но и напоминанием о русских народных орнаментах, построенных на фрактальных сетках повторяющихся элементов, столь родственных узорам калейдоскопа.

Основное отличие между логотипами для России и Ферганской области состоит в цветовом оформлении.

«Безусловно, мы очень признательны за столь высокую оценку нашей работы, потому что плохие вещи редко эксплуатируют так тщательно, с сохранением мелких деталей и наклона лого по оси, как это сделано в данном варианте. Однако, удивительно, что разработчик или плагиатор, если называть вещи своими именами, даже не потрудился изучить, какую широкую огласку получил данный вариант и что скрыть факт хищения будет очень сложно», — заявила Sostav.ru генеральный директор Brandson Елена Юферова.

Она также отметила, что команда агентства работает над данной концепцией еще с прошлого года.