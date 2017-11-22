Екатеринбург и пригородную Пышму свяжут трамвайные пути

Вариант решения транспортной проблемы искали давно. Миграция между Екатеринбургом и городом-спутником велика, что порождает огромные пробки в часы пик. Обсуждались идеи строительства ветки метро или монорельсовой железной дороги. Но в итоге ограничились трамваем.

Проект летом 2017 года прошел госэкспертизу. Протяженность маршрута — 11 километров, ориентировочное время в пути — 20−30 минут. Общая стоимость проекта составит 2,4 миллиарда рублей, 2,2 миллиарда из них заложены в областной программе развития дорожно-транспортной сети, еще 200 миллионов выделят бюджеты Екатеринбурга и Верхней Пышмы.

— Мы столкнулись с многочисленными проблемами, связанными с выносом инженерных сетей и расселением домов, общественных зданий и промобъектов. На подготовку площадки под новую ветку необходим миллиард рублей, — заявил директор по строительству УГМК Сергей Ерыпалов.