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20:59 (мск), источник: "Российская газета"

Екатеринбург и пригородную Пышму свяжут трамвайные пути

Мингосимущества Свердловской области передало управлению капстроительства Екатеринбурга в бессрочное пользование участки площадью более 132 тысяч квадратных метров, на которых планируется построить трамвайные пути из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму.

Вариант решения транспортной проблемы искали давно. Миграция между Екатеринбургом и городом-спутником велика, что порождает огромные пробки в часы пик. Обсуждались идеи строительства ветки метро или монорельсовой железной дороги. Но в итоге ограничились трамваем.

Проект летом 2017 года прошел госэкспертизу. Протяженность маршрута — 11 километров, ориентировочное время в пути — 20−30 минут. Общая стоимость проекта составит 2,4 миллиарда рублей, 2,2 миллиарда из них заложены в областной программе развития дорожно-транспортной сети, еще 200 миллионов выделят бюджеты Екатеринбурга и Верхней Пышмы.

— Мы столкнулись с многочисленными проблемами, связанными с выносом инженерных сетей и расселением домов, общественных зданий и промобъектов. На подготовку площадки под новую ветку необходим миллиард рублей, — заявил директор по строительству УГМК Сергей Ерыпалов.

Строительство трамвайной линии планируется начать уже в 2018 году, а закончить до 2020-го.

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