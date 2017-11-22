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21:23 (мск), источник: Podrobno.uz

Узбекистан намерен вступить в ВТО с помощью Южной Кореи

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Представители Министерства внешней торговли Республики Узбекистан и Министерства торговли, промышленности и энергетики Республики Корея провели переговоры в Сеуле.

Источник: Podrobno.uz

В рамках визита между правительствами двух стран подписаны меморандум и «Дорожная карта» по оказанию содействия Республикой Корея вступлению Узбекистана во Всемирную торговую организацию (ВТО), в том числе путем оценки последствий вступления в данную организацию, экспертизы национального законодательства в соответствии с требованиями соглашений ВТО, а также технической, консультативной и экспертной поддержки заинтересованных министерств и ведомств.

Кроме того, представители министерств обсудили возможность создания зоны свободной торговли и достигли принципиальной договоренности о необходимости обеспечения преференциального доступа на рынки двух стран. В этой связи, руководителями министерств принято решение о проведении до конца этого года первого заседания совместной Рабочей группы по подготовке двустороннего Соглашения о преференциальной торговле между Республикой Узбекистан и Республикой Корея.

С целью внедрения в Узбекистане передовых форм взаимодействия во внешней торговле, облегчения процедур, связанных с проведением внешнеторговых операций и стимулирования экспорта, сторонами была достигнута договоренность о создании Национальной платформы электронной торговли Республики Узбекистан на основе передового корейского опыта и утверждена соответствующая «Дорожная карта» по практической реализации данного соглашения.

Также АО «Узтрейд», Корейской ассоциацией международной торговли «KITA» и компанией «KTNET» достигнута договоренность об организации совместной деятельности по развитию электронной торговли в Республике Узбекистан и подписан соответствующий меморандум.

С целью увеличения объемов экспорта на корейский рынок продукции с высокой добавленной стоимостью, достигнуто соглашение с Корейским институтом промышленной технологии (KITECH) и Корейским институтом редких металлов (KIRAM) о создании Научно-исследовательского центра редких металлов и сплавов в Республике Узбекистан.

Данное соглашение стало логическим продолжением двусторонних мероприятий, направленных на внедрение высоких технологий и передового корейского опыта в промышленное производство, расширения экспортного потенциала. Так, при содействии Министерства торговли, промышленности и энергетики Кореи в Ташкенте создан Текстильный учебно-исследовательского технопарк, в июле этого года было принято решение об основании Узбекско-корейского центра по развитию сельскохозяйственного машиностроения.

С целью увеличения объемов двустороннего товарооборота и организации системных поставок продукции, востребованной на наших рынках, достигнуты договоренности об открытии нашими предприятиями торговых домов, с организацией постоянно действующих «шоу-румов» производимой продукции. В качестве практической реализации данной инициативы, АО «Узтрейд» совместно со своими корейскими партнерами принято решение о создании первого Узбекско-корейского торгового дома в Корее.

Практическим результатом проведенного в рамках визита Узбекско-корейского бизнес-форума стало подписание предприятиями наших стран десятка экспортных контрактов, предусматривающих поставку в Корею продукции на сумму свыше 230 миллиона долларов, в том числе свежей и переработанной плодоовощной продукции, широкой номенклатуры текстильных и кожаных изделий, меди и других. Заключен первый долгосрочный контракт на поставку урана в Корею.

Проведены продуктивные переговоры по вопросам формирования эффективной системы поставок узбекской плодоовощной и текстильной продукции на корейский рынок, обсуждены конкретные меры по созданию крупных логистических центров на территории Республики Узбекистан с такими компаниями, как «Korea Trade Network Co. Ltd», «CJ Freshway», «Heakwang», «CIELIE Co.» и др.

С компанией «Korean Air» обсуждены дополнительные меры по расширению сотрудничества в сфере транспорта и логистике, и т. ч. вопросы дальнейшего развития международного интермодального центра логистики на базе аэропорта «Навои» и расширения его возможностей для увеличения товарооборота между нашими странами.

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 Узбекистан намерен вступить в ВТО с помощью Южной Кореи
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