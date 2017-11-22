С 1 декабря в Приднестровье подорожает хлеб и мука

Источник: Noi.md

На прошедшем сегодня заседании приднестровских непризнанных властей с производителями мучной и хлебобулочной продукции были представлены новые предельно-допустимые цены, которые будут действовать до 30 ноября 2018 года.

Как рассказал глава так называемого Минэкономразвития, на увеличение цен повлияло подорожание зерна, вызванное, в свою очередь, увеличением стоимости горюче-смазочных материалов, семян и удобрений.

Основные производители муки предложили поднять цены в среднем на 20%, а хлебобулочные предприятия запросили повысить стоимость булок и батонов на 20−50 копеек за штуку.

Компромиссное решение непризнанных властей и производителей мучной и хлебобулочной продукции предусматривает повышение цен, однако в значительно меньшем размере, чем просили сами производители.