Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане
Клоги способны «убить» ваши ноги
Родители сдали сына в детдом за отказ вступить в секту
Названа самая дорогая улица России (фото)
11 цитат Дмитрия Хворостовского о жизни и любви
Чем известен Дмитрий Хворостовский22 ноября после продолжительной болезни скончался оперный певец Дмитрий Хворостовский
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Умерла актриса и певица Делла Риз
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
Друг Хворостовского: Он сумел проститься с родителями
В Сети обсуждают изменения лица Успенской – снимок
Алина Кабаева в стильном кожаном наряде приехала в Милан (фото)
Брежнева с семьей, Утяшева и Кожевникова посетили модный показ
Киев: Плотницкий покинул Луганск и укрылся в России
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
Названа самая дорогая улица России (фото)
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
Фоторепортажи
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
22:00 (мск), источник: Noi.md

С 1 декабря в Приднестровье подорожает хлеб и мука

С 1 декабря в Приднестровье незначительно подорожает хлеб.

Источник: Noi.md

На прошедшем сегодня заседании приднестровских непризнанных властей с производителями мучной и хлебобулочной продукции были представлены новые предельно-допустимые цены, которые будут действовать до 30 ноября 2018 года.

Как рассказал глава так называемого Минэкономразвития, на увеличение цен повлияло подорожание зерна, вызванное, в свою очередь, увеличением стоимости горюче-смазочных материалов, семян и удобрений.

Основные производители муки предложили поднять цены в среднем на 20%, а хлебобулочные предприятия запросили повысить стоимость булок и батонов на 20−50 копеек за штуку.

Компромиссное решение непризнанных властей и производителей мучной и хлебобулочной продукции предусматривает повышение цен, однако в значительно меньшем размере, чем просили сами производители.

В результате предельная цена пшеничной муки высшего сорта увеличится на 13,9%, первого сорта — на 9%, второго — на 7%.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Зимбабве уже нашли замену Роберту Мугабе
Путин, Эрдоган и Роухани договорились о будущем Сирии
ЦСКА одержал победу в домашнем матче Лиги чемпионов
Самородок из глубин: скончался певец Дмитрий Хворостовский
Генпрокуратура проверяет заявления Собчак про Крым
МВД задержало экс-главу банка по делу о хищении 194 млн руб
Перестрелка в «Москва-сити»: что известно на данный момент
Вкусно и дорого: как изменятся цены в преддверии Нового года
Спорт
Россию лишили еще одного золота Сочи Комиссия Международного олимпийского комитета обнародовала еще одно неутешительное решение по поводу российских спортсменов
Авто
Надо ли прогревать мотор? Каждый год с наступлением холодов водители разделяются на два лагеря. Какое из полярных мнений ближе к истине — греть или не греть двигатель современного автомобиля?
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале Юлии Сиринько досталась роль воспитанницы интерната
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Шувалов предложил передать реестр недвижимости налоговой службе
Столешников переулок признан самой дорогой улицей России
Названа сумма самого высокого налога на квартиру в Москве
Леди
В моду вошли шубы из экомеха (фото) Если ты еще не влюбилась в яркие, веселые шубы, в которых хоть на вечеринку, хоть на работу можно отправиться — то просто не нашла правильную
Дети
42-летняя Елена Захарова перестала скрывать беременность (фото) Актриса подтвердила, что совсем скоро станет мамой.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь