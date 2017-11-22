С 1 декабря в Приднестровье подорожает хлеб и мука
С 1 декабря в Приднестровье незначительно подорожает хлеб.
С 1 декабря в Приднестровье незначительно подорожает хлеб.
На прошедшем сегодня заседании приднестровских непризнанных властей с производителями мучной и хлебобулочной продукции были представлены новые
Как рассказал глава так называемого Минэкономразвития, на увеличение цен повлияло подорожание зерна, вызванное, в свою очередь, увеличением стоимости
Основные производители муки предложили поднять цены в среднем на 20%, а хлебобулочные предприятия запросили повысить стоимость булок и батонов на 20−50 копеек за штуку.
Компромиссное решение непризнанных властей и производителей мучной и хлебобулочной продукции предусматривает повышение цен, однако в значительно меньшем размере, чем просили сами производители.
В результате предельная цена пшеничной муки высшего сорта увеличится на 13,9%, первого сорта — на 9%, второго — на 7%.