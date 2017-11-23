«Узбекэнерго»: в зимний период массовых отключений света не будет

Источник: Sputnik

По его словам после встречи главы Узбекистана с представителями энергетического сектора, где обсуждалась ситуация с обеспечением бесперебойного снабжения населения и учреждений природным газом и электроэнергией в осенне-зимний период, компанией было отремонтировано 18 320 линий электропередачи и 6272 трансформаторных пунктов.

«В настоящее время работы по капитальному ремонту выполнены на 100,9%», — подчеркнул представитель «Узбекэнерго».

Он также сообщил, что на местах идет поэтапная модернизация и строительство новых подстанций высокого напряжения.

Так, в Пешкуйском районе Бухарской области была построена и введена в строй подстанция «Афшона». На подстанции «Шурчи» в Шурчинском районе Сурхандарьинской области был установлен трансформатор 25 МВА взамен трансформатора 16 МВА. Заменены на более мощные трансформаторы в пяти районах Андижанской, Джизакской, Наманганской и Самаркандской областях.

В целях предотвращения аварий по республике организовано 324 аварийных бригады, которые обеспечены средствами связи и 315 спецмашинами.

«В результате выполнения вышеуказанных работ улучшаются качественные параметры и повышается надежность поставляемой электроэнергии населению, субъектам предпринимательства и объектам социальной сферы. Уменьшается технологические потери на электрооборудовании, достигается экономия электроэнергии и обеспечивается поставка ее потребителям. В связи с этим гарантируется стабильность в обеспечении электроэнергией», — заверил Нуруллаев.