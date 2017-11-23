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03:51 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровск приехали восемь автобусов на газе для муниципалов

Новые транспортные средства будут курсировать по центру города.

В дальневосточной столице появилось ещё восемь автобусов на газомоторном топливе. Новые транспортные средства будут курсировать по центральной части города. В салонах есть оборудование и специальные места для маломобильных групп населения.

Экологичные автобусы закупили по муниципальной программе «Доступная среда на 2014−2020 годы». Все единицы техники низкопольные, кроме того, водитель может накренить кузов машины так, чтобы пассажирам на колясках было удобнее попадать в салон.

«Сегодня в городе происходят такие приятные для горожан изменения: появляются новые, буквально сошедшие с конвейера автобусы. Раньше автопарк пополнялся подержанными машинами. Второе направление, которое мы реализуем — это экологичность транспорта. Сейчас в городе, особенно в центре, большое скопление транспорта: дизельные, бензиновые автобусы — их всё больше. Поэтому ставку делаем на газомоторные машины», — рассказал начальник управления транспорта администрации Хабаровска Сергей Суковатый.

Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, новые автобусы Volgabus смогут перевозить больше 100 пассажиров. В салоне установлено 29 сидячих мест, машины оборудованы видеокамерами и тревожной кнопкой. Для комфортной поездки будут работать информационное табло и система-климат контроля.

«Зимой должно быть тепло — в автобусе установлено четыре печки. Летом тоже будет комфортно. Эти модели оснащены полноценным кондиционером, как на междугородних туристических автобусах, а не обычными вытяжками или маленькими точечными вентиляторами. Ход у него плавный из-за пневмоподвески. Динамика разгона хорошая, да и сам автобус выглядит красиво, современно», — поделился водитель МУП «ХПАТП № 1» Евгений Петряшин.

Также в город прибыли китайские низкопольные автобусы Zhong Tong с оборудование для маломобильных групп населения. Очередные 20 транспортных средств по контракту получил коммерческий перевозчик ООО «Васильев». Всего предприниматель ожидает 200 автобусов этой марки.

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