В Хабаровск приехали восемь автобусов на газе для муниципалов
Новые транспортные средства будут курсировать по центру города.
Новые транспортные средства будут курсировать по центру города.
В дальневосточной столице появилось ещё восемь автобусов на газомоторном топливе. Новые транспортные средства будут курсировать по центральной части города. В салонах есть оборудование и специальные места для маломобильных групп населения.
Экологичные автобусы закупили по муниципальной программе «Доступная среда на 2014−2020 годы». Все единицы техники низкопольные, кроме того, водитель может накренить кузов машины так, чтобы пассажирам на колясках было удобнее попадать в салон.
«Сегодня в городе происходят такие приятные для горожан изменения: появляются новые, буквально сошедшие с конвейера автобусы. Раньше автопарк пополнялся подержанными машинами. Второе направление, которое мы реализуем — это экологичность транспорта. Сейчас в городе, особенно в центре, большое скопление транспорта: дизельные, бензиновые автобусы — их всё больше. Поэтому ставку делаем на газомоторные машины», — рассказал начальник управления транспорта администрации Хабаровска Сергей Суковатый.
Как сообщает
«Зимой должно быть тепло — в автобусе установлено четыре печки. Летом тоже будет комфортно. Эти модели оснащены полноценным кондиционером, как на междугородних туристических автобусах, а не обычными вытяжками или маленькими точечными вентиляторами. Ход у него плавный
Также в город прибыли китайские низкопольные автобусы Zhong Tong с оборудование для маломобильных групп населения. Очередные 20 транспортных средств по контракту получил коммерческий перевозчик ООО «Васильев». Всего предприниматель ожидает 200 автобусов этой марки.