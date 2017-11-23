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04:08 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Более 26 тысяч человек расселено из аварийного жилья в Иркутской области

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина заявила, что это составляет более 80% от всего объема.

Источник: IrkutskMedia.ru

Представителей российских регионов собрал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис, чтобы обсудить вопросы реализации адресных программ по расселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым на 1 января 2012 года. Как отметила на видеоселекторном совещании министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина, уже 26,5 тысячи человек расселено из аварийного жилого фонда в регионе. Она добавила, что это составляет 81% от запланированного объема. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Приангарья.

Андрей Чибис отметил, что в целом по стране расселено около 96% аварийного жилья. При этом замминистра отдельно акцентировал внимание на качестве возводимого жилья.

«В 2018 году в любом случае все претензии по качеству, которые были или есть, необходимо закрыть. Дома изначально должны строиться с повышенным вниманием к качеству, а уж тем более в случае выявленных недостатков нет ни одной причины для того, чтобы их не устранить в кратчайшие сроки», — подчеркнул Андрей Чибис.

Как доложила на совещании Светлана Свиркина, в регионе уже расселено 448 тысяч кв. метров жилья.

«Кроме этого, по состоянию на 22 ноября введено еще более 20 тысяч квадратных метров нового жилья. Сейчас ведется расселение», — добавила министр.

Министр также сообщила, что на ноябрьской сессии Законодательного собрания региона в рамках уточнения Закона об областном бюджете на текущий год дополнительно выделяется 225 млн рублей муниципальным образованиям региона на мероприятия по предоставлению субсидий юридическим лицам в целях развития жилищного строительства при переселении из аварийного жилищного фонда. Это еще одна мера, принятая Правительством региона, для исполнения Указа Президента № 600.

Основное завершение всех мероприятий по данному Указу планируется до конца 2017 года, в зоне риска остаются более 17 тысяч кв. метров жилья в Братске — на подрядчика по данным объектам заведено уголовное дело. Есть опасения и по поселку Магистральный Казачинско-Ленского района, где не расселены свыше 5 тысяч кв. метров.

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