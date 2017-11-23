В бюджете Дальнегорска нет денег на городскую новогоднюю елку
Средств на праздничное убранство в муниципальной казне нет, власти ищут спонсоров.
Средств на праздничное убранство в муниципальной казне нет, власти ищут спонсоров.
Владивосток, 23 ноября, PrimaMedia.
Средства на установку новогодней елки, зимних игровых горок, организацию ледяных фигур и праздничного освещения в бюджете Дальнегорского городского округа не предусмотрены. Местным властям приходится обращаться за помощью к представителям бизнеса. Сообщение об этом появилось в официальном
«Администрация никогда не скрывала, что бюджетом не предусмотрены средства на установку елки, несколько лет подряд это делалось за счет спонсоров. Предусмотрены средства на праздничную программу, установку сцены и т.д., но не на елку», — говорится в сообщении.
В аккаунте администрации также опубликовали письмо, в котором и.о. главы города Виктор Колосков ссылается на муниципальную программу «Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа» на 2015−2019 годы. В ее рамках средства нашлись на сладкие подарки, ткани на костюмы, монтаж сцены, транспортные и оформительские расходы.
— Елка будет. Каждый год с ней и с иллюминацией на площади помогают бизнесмены, сейчас мы ищем спонсоров. Этот вопрос как раз обсуждается местной думой на комитете социальной политики. Но это все сложно, каждый год приходится с трудом решать эти вопросы. Администрация — не та структура, которая может попросить человека с улицы сделать, к примеру, ледяную фигуру, — рассказали в
Отметим, что новогоднюю елку в Дальнегорске каждый год устанавливают на центральной площади города. Вокруг нее традиционно располагается ледовый городок. Во время новогодних праздников главная праздничная площадка Дальнегорска пользуется популярностью у горожан. На ней проходят народные гуляния, концерты художественной самодеятельности, спортивные состязания для детей и взрослых.