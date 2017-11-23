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05:31 (мск), источник: PrimaMedia.ru

В бюджете Дальнегорска нет денег на городскую новогоднюю елку

Средств на праздничное убранство в муниципальной казне нет, власти ищут спонсоров.

Владивосток, 23 ноября, PrimaMedia.

Средства на установку новогодней елки, зимних игровых горок, организацию ледяных фигур и праздничного освещения в бюджете Дальнегорского городского округа не предусмотрены. Местным властям приходится обращаться за помощью к представителям бизнеса. Сообщение об этом появилось в официальном инстаграм-аккаунте администрации Дальнегорска, передает ИА PrimaMedia.

«Администрация никогда не скрывала, что бюджетом не предусмотрены средства на установку елки, несколько лет подряд это делалось за счет спонсоров. Предусмотрены средства на праздничную программу, установку сцены и т.д., но не на елку», — говорится в сообщении.

В аккаунте администрации также опубликовали письмо, в котором и.о. главы города Виктор Колосков ссылается на муниципальную программу «Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа» на 2015−2019 годы. В ее рамках средства нашлись на сладкие подарки, ткани на костюмы, монтаж сцены, транспортные и оформительские расходы.

— Елка будет. Каждый год с ней и с иллюминацией на площади помогают бизнесмены, сейчас мы ищем спонсоров. Этот вопрос как раз обсуждается местной думой на комитете социальной политики. Но это все сложно, каждый год приходится с трудом решать эти вопросы. Администрация — не та структура, которая может попросить человека с улицы сделать, к примеру, ледяную фигуру, — рассказали в пресс-службе администрации Дальнегорска.

Отметим, что новогоднюю елку в Дальнегорске каждый год устанавливают на центральной площади города. Вокруг нее традиционно располагается ледовый городок. Во время новогодних праздников главная праздничная площадка Дальнегорска пользуется популярностью у горожан. На ней проходят народные гуляния, концерты художественной самодеятельности, спортивные состязания для детей и взрослых.

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