Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
На Южном Урале произошел серьезный радиационный инцидент
Порошенко созвал заседание из-за ситуации в Луганске
Три российских города могут попасть под метеоритный дождь
«Гнусная провокация»: глава Чехии о сюжете телеканала «Звезда»
«Пиво достанем, а с йогуртом разберемся» Путин и Земан пошутили на тему санкций
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
Друг Хворостовского: Он сумел проститься с родителями
В Сети обсуждают изменения лица Успенской – снимок
Алина Кабаева в стильном кожаном наряде приехала в Милан (фото)
Брежнева с семьей, Утяшева и Кожевникова посетили модный показ
Киев: Плотницкий покинул Луганск и укрылся в России
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
Названа самая дорогая улица России (фото)
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
Фоторепортажи
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
8Внутри Монголии
05:34 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

«Газпром космические системы» построит в Хабаровске хаб

Соответствующее соглашение подписали губернатор Вячеслав Шпорт и гендиректор компании Дмитрий Севастьянов.

Источник: Reuters

В правительстве Хабаровского края состоялась встреча Губернатора Вячеслава Шпорта и генерального директора АО «Газпром космические системы» Дмитрия Севастьянова. Стороны обсудили вопросы развития телекоммуникационной инфраструктуры в регионе на основе спутниковых технологий. В ходе встречи состоялось подписание соглашения между правительством края и компанией, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Вячеслав Шпорт отметил, что власти региона вместе с операторами связи постоянно работают над развитием телекоммуникационной инфраструктуры в северных районах.

«Перед нами стоит задача обеспечения труднодоступных и северных территорий края, где не развита наземная инфраструктура связи. В рамках соглашения, которое мы подписывали, будут разрабатываться оптимальные технические и организационные решения на базе системы спутниковой связи “Ямал”», — отметил глава региона.

Дмитрий Савостьянов, в свою очередь, сообщил, что в Хабаровске компания планирует построить так называемый распределительный хаб (управляющую станцию). Через эту платформу будут предоставляться услуги широкополосного доступа в Интернет, в том числе и для отдаленных районов края.

«Газпром космические системы» — дочерняя компания ПАО «Газпром». Компания является одним из двух российских национальных спутниковых операторов. Предприятие создало, эксплуатирует и развивает систему спутниковой связи и вещания «Ямал», разрабатывает технологически новую для России систему аэрокосмического мониторинга «СМОТР», оказывает телекоммуникационные и геоинформационные услуги.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Заливка катка началась на набережной Хабаровска
От «Черной пятницы» хабаровчан спасут сон, секс и еда
СМИ: Вашингтон решил оставить войска в Сирии
Сенатору Керимову запретили выезд из Франции
Американская компания заявила о поставках Украине гранатометов
Россия поможет Аргентине найти исчезнувшую подлодку
Минздрав ограничит курение вейпов в общественных местах
ЦСКА вышел в весеннюю часть еврокубков
SpaceX завершает разработку финальной версии Falcon 9
Спорт
Обнулившийся Акинфеев: ЦСКА уверенно обыграл «Бенфику» в ЛЧ Армейцы продолжают сохранять реальные шансы на участие в весенней части сильнейшего клубного турнира Европы
Авто
Надо ли прогревать мотор? Каждый год с наступлением холодов водители разделяются на два лагеря. Какое из полярных мнений ближе к истине — греть или не греть двигатель современного автомобиля?
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале Юлии Сиринько досталась роль воспитанницы интерната
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Шувалов предложил передать реестр недвижимости налоговой службе
Столешников переулок признан самой дорогой улицей России
Названа сумма самого высокого налога на квартиру в Москве
Леди
В моду вошли шубы из экомеха (фото) Если ты еще не влюбилась в яркие, веселые шубы, в которых хоть на вечеринку, хоть на работу можно отправиться — то просто не нашла правильную
Дети
42-летняя Елена Захарова перестала скрывать беременность (фото) Актриса подтвердила, что совсем скоро станет мамой.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь