«Газпром космические системы» построит в Хабаровске хаб

В правительстве Хабаровского края состоялась встреча Губернатора Вячеслава Шпорта и генерального директора АО «Газпром космические системы» Дмитрия Севастьянова. Стороны обсудили вопросы развития телекоммуникационной инфраструктуры в регионе на основе спутниковых технологий. В ходе встречи состоялось подписание соглашения между правительством края и компанией, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.



Вячеслав Шпорт отметил, что власти региона вместе с операторами связи постоянно работают над развитием телекоммуникационной инфраструктуры в северных районах.



«Перед нами стоит задача обеспечения труднодоступных и северных территорий края, где не развита наземная инфраструктура связи. В рамках соглашения, которое мы подписывали, будут разрабатываться оптимальные технические и организационные решения на базе системы спутниковой связи “Ямал”», — отметил глава региона.



Дмитрий Савостьянов, в свою очередь, сообщил, что в Хабаровске компания планирует построить так называемый распределительный хаб (управляющую станцию). Через эту платформу будут предоставляться услуги широкополосного доступа в Интернет, в том числе и для отдаленных районов края.



«Газпром космические системы» — дочерняя компания ПАО «Газпром». Компания является одним из двух российских национальных спутниковых операторов. Предприятие создало, эксплуатирует и развивает систему спутниковой связи и вещания «Ямал», разрабатывает технологически новую для России систему аэрокосмического мониторинга «СМОТР», оказывает телекоммуникационные и геоинформационные услуги.