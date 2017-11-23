Статус свободного порта Комсомольск-на-Амуре получит следующей весной

Сейчас документ проходит процедуру оценки регулирующего воздействия, а его принятие ожидается в феврале-марте 2018 года. Об этом первый заместитель главы Комсомольска Евгений Коршиков рассказал депутатам городской думы.

Благодаря статусу свободного порта налоговые льготы получат более 50 видов экономической деятельности. Поступления в городскую казну существенно не изменятся, так как выпадающие налоги в основном касаются вышестоящих бюджетов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.