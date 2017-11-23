Статус свободного порта Комсомольск-на-Амуре получит следующей весной
В правительстве России подготовили проект изменений в постановление о свободном порте Владивосток, предусматривающий распространение режима
В правительстве России подготовили проект изменений в постановление о свободном порте Владивосток, предусматривающий распространение режима
Сейчас документ проходит процедуру оценки регулирующего воздействия, а его принятие ожидается в
Благодаря статусу свободного порта налоговые льготы получат более 50 видов экономической деятельности. Поступления в городскую казну существенно не изменятся, так как выпадающие налоги в основном касаются вышестоящих бюджетов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.
Напомним, ранее в мэрии Комсомольска заявили, что режим свободного порта поможет бизнесменам, чьи предприятия не находятся на площадках ТОР «Комсомольск» — «Парус» и «Амурлитмаш».