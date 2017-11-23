Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Госдеп прокомментировал фото с обнимающимися Путиным и Асадом
Новый лимузин для Путина против машин других президентов (фото)
«Гнусная провокация»: глава Чехии о сюжете телеканала «Звезда»
«Вырезали самое важное» Школьник c Ямала рассказал о выступлении в Бундестаге
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Умерла актриса и певица Делла Риз
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
Друг Хворостовского: Он сумел проститься с родителями
В Сети обсуждают изменения лица Успенской – снимок
Алина Кабаева в стильном кожаном наряде приехала в Милан (фото)
Брежнева с семьей, Утяшева и Кожевникова посетили модный показ
Киев: Плотницкий покинул Луганск и укрылся в России
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
Названа самая дорогая улица России (фото)
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
Фоторепортажи
16Обрушение жилого дома в Ижевске
8Внутри Монголии
08:16 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе из-за долгов ограничат движение трамваев и троллейбусов

По городу перестанут ходить несколько маршрутов электротранспорта.

С 23 ноября в Уфе по нескольким маршрутам временно прекратят движение трамваи и троллейбусы. Из-за долгов перед поставщиком электроэнергии отменят три троллейбусных и три трамвайных маршрута.

— В МУЭТ пришло уведомление от энергосбытовой компании. Они просят нас ввести самоограничение, или отключат несколько подстанций на свое усмотрение. Отключение затронет троллейбусы №№ 13, 13к и 21, а также трамваи №№ 1,16 и 18. Другим маршрутам отключение не грозит. К тому же, трамвайный маршрут № 1 и так не работает, после аномального ливня, прошедшего в сентябре, сообщает собственный источник «Комсомолки» в МУЭТ Уфы.

По мнению собеседника, в уведомлении от «ЭСКБ» не совсем правильно указана сумма долга. Управление электротранспорта сейчас находится в стадии банкротства и долги должны считаться не с 1 января, а с июня 2017 года, следовательно, небходим перерасчет, подчеркивают в МУЭТ.

В ресурсоснабжающей компании сообщают, что в октябре стоимость электропотребления обоих предприятий, обеспечивающих работу троллейбусов и трамваев в Уфе, превысила сумму 9 млн рублей.

— 28 августа состоялось совещание в правительстве республики при участии представителей: уфимской мэрии, МУП «Управление инфраструктурой транспорта Уфы», МУЭТ и нашей компании. На совещании было принято решение до 1 сентября частично, в размере 100 млн рублей, погасить задолженность указанных предприятий перед ООО «ЭСКБ». Однако деньги на счет ООО «ЭСКБ» до настоящего времени не поступили, — рассказал генеральный директор ООО «ЭСКБ» Андрей Травкин.

В «ЭСКБ» заявляют, что если платежная дисциплина продолжит «хромать», то организация будет вынуждена увеличить объем ограничения. Для жителей Уфы это может обернуться новыми перебоями в работе электротранспорта.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Растяжки и целлюлит: дома моды перестают ретушировать фото своих моделей
Растяжки и целлюлит: дома моды перестают ретушировать фото своих моделей
СМИ: Вашингтон решил оставить войска в Сирии
Сенатору Керимову запретили выезд из Франции
Минтранс разделит автомобилистов на любителей и профессионалов
В Чехии россиянина обвинили во взломе серверов ЦРУ
Минздрав ограничит курение вейпов в общественных местах
Россия поможет Аргентине найти исчезнувшую подлодку
SpaceX завершает разработку финальной версии Falcon 9
Спорт
Обнулившийся Акинфеев: ЦСКА уверенно обыграл «Бенфику» в ЛЧ Армейцы продолжают сохранять реальные шансы на участие в весенней части сильнейшего клубного турнира Европы
Авто
Надо ли прогревать мотор? Каждый год с наступлением холодов водители разделяются на два лагеря. Какое из полярных мнений ближе к истине — греть или не греть двигатель современного автомобиля?
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале Юлии Сиринько досталась роль воспитанницы интерната
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Шувалов предложил передать реестр недвижимости налоговой службе
Столешников переулок признан самой дорогой улицей России
Названа сумма самого высокого налога на квартиру в Москве
Леди
В моду вошли шубы из экомеха (фото) Если ты еще не влюбилась в яркие, веселые шубы, в которых хоть на вечеринку, хоть на работу можно отправиться — то просто не нашла правильную
Дети
42-летняя Елена Захарова перестала скрывать беременность (фото) Актриса подтвердила, что совсем скоро станет мамой.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь