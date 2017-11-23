В Уфе из-за долгов ограничат движение трамваев и троллейбусов

С 23 ноября в Уфе по нескольким маршрутам временно прекратят движение трамваи и троллейбусы. Из-за долгов перед поставщиком электроэнергии отменят три троллейбусных и три трамвайных маршрута.

— В МУЭТ пришло уведомление от энергосбытовой компании. Они просят нас ввести самоограничение, или отключат несколько подстанций на свое усмотрение. Отключение затронет троллейбусы №№ 13, 13к и 21, а также трамваи №№ 1,16 и 18. Другим маршрутам отключение не грозит. К тому же, трамвайный маршрут № 1 и так не работает, после аномального ливня, прошедшего в сентябре, сообщает собственный источник «Комсомолки» в МУЭТ Уфы.

По мнению собеседника, в уведомлении от «ЭСКБ» не совсем правильно указана сумма долга. Управление электротранспорта сейчас находится в стадии банкротства и долги должны считаться не с 1 января, а с июня 2017 года, следовательно, небходим перерасчет, подчеркивают в МУЭТ.

В ресурсоснабжающей компании сообщают, что в октябре стоимость электропотребления обоих предприятий, обеспечивающих работу троллейбусов и трамваев в Уфе, превысила сумму 9 млн рублей.

— 28 августа состоялось совещание в правительстве республики при участии представителей: уфимской мэрии, МУП «Управление инфраструктурой транспорта Уфы», МУЭТ и нашей компании. На совещании было принято решение до 1 сентября частично, в размере 100 млн рублей, погасить задолженность указанных предприятий перед ООО «ЭСКБ». Однако деньги на счет ООО «ЭСКБ» до настоящего времени не поступили, — рассказал генеральный директор ООО «ЭСКБ» Андрей Травкин.