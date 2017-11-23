«Сибур» строит новое импортозамещающее производство

Источник: Вести - Пермь

Первую сваю в основание нового производства «Сибур-Химпром» забили накануне. Здесь будут выпускать важный химический реагент из стратегического списка импортозамещения. Он необходим в линейке производства от линолеума до обоев или пенопласта.

Диоктилтерефталат — химреагент из списка импортозамещения. Главное его свойство — он придает продукции пластичность и является одним из ключевых компонентов напольных и кровельных покрытий, обоев, кабельных пластикатов и другой продукции строительной отрасли. Кроме того, он более экологичный, чем нынешние конкуренты. Сегодня в основание нового цеха символически забили первую сваю.

Рынку России нужно около 60 тысяч тонн химреагента. Новая площадка «Сибура» рассчитана на 100. Планы есть на поставки и за рубеж. Причем, все, что здесь только будет произведено, практически уже продано.

Михаил Карисалов, главный операционный директор ООО «Сибур»: «Мы имеем около 9 десятков проработанных контрактов будущих, то есть уже переработчиков, которые ждут завершения строительства и синхронизируют свои планы с нашей стройкой».

С компанией «Сибур-Химпром» руководством региона в июне этого года был подписан первый специнвестконтракт. На период его действия предприятие освободили от налога на имущество, сократили налог на прибыль. Край привлекает бизнес, но механизм удобный и для самого Прикамья.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: «В крае уже порядка семи специнвестконтрактов. Объем инвестиций, который по ним предусмотрен — 150 миллиардов рублей, то есть мы понимаем, что всего порядка четырех тысяч рабочих мест будет создано благодаря этому механизму».