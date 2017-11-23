На ремонт ливневок в Ростове потратят 5 млн рублей

Средства будут направлены из бюджета города и области.

Победителю первого тендера нужно будет снять почти 500 люков с решетками и заменить их на новые дождеприемники. Во втором конкурсе подрядчику предстоит промыть четыре трубопровода, заменить 10 решеток старых чугунных люков на новые и провести различные очистные работы. Все работы завершатся до конца нынешнего года.

Напомним, ранее стало известно, что работы по реконструкции системы ливневой канализации в центре Ростова будут стоит 5,5 млрд руб. Директор департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Сергей Лиманов сообщал, что реконструкция системы начнется с участка, который находится в следующих границах: ул. Текучёва — пр. Театральный — пр. Сиверса — ул. Береговая (бассейн № 17). Выбор обусловлен тем, что эта территория наиболее проблемная. Отметим, что уже сейчас в рамках реконструкции улицы Станиславского ведутся работы по строительству ливневой канализации, кроме того, обустроена система сбора и очистки воды на Ворошиловском мосту.