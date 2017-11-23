Куда уже дороже? Почему растут цены на крымскую недвижимость

Крымские города возглавили рейтинг российских городов с самыми недоступными квартирами для покупки местными жителями, обогнав даже Москву и Санкт-Петербург. Откуда такие чудовищные цены на недвижимость?

Если копить.

Методика расчета основана на соотношении средней цены квадратного метра в регионе и местных зарплат. Разделив цену квартиры на годовой доход, эксперты получили срок, за который житель Крыма может накопить на жильё.

«Разумеется, человек не может откладывать всю свою зарплату на покупку квартиры — ему нужно тратиться на продукты, предметы первой необходимости, нести расходы на ЖКХ или платить за аренду квартиры, если у него нет своей, — поясняет аналитик рынка Павел Луценко. — С другой стороны, если в семье двое работающих людей, зарплата одного из них может идти на повседневные расходы, а другого — «в кубышку».

С учётом этих оговорок, подсчитано, что дольше всего приходится копить жителям Севастополя — целых 15 лет. А крымчанину на это понадобится на год меньше. Для сравнения: москвичи откладывают зарплату в течении 13,6 лет, петербуржцы — 12. А вот жителю Магаданской области нужно всего 2 года, чтобы купить квартиру.

Что же у нас не так — низкие зарплаты или дорогие квартиры? По словам крымского эксперта рынка недвижимости Дмитрия Майорова, выводы московских аналитиков не совсем корректны. «Конечно, у крымчан в последние годы выросли аппетиты, и они устанавливают при продаже первичного жилья завышенные цены. Эти цены отражаются в рейтингах порталов недвижимости, на основе которых столичные эксперты и делают аналитические выводы, в итоге оказывающиеся не совсем точными. Аналитики ведь смотрят не на конечную цену сделки, а на заявленную стоимость квартир, которая, как показывает практика, в дальнейшем в процессе торга снижается на 10−15%», — говорит он.

Причём здесь «понаехавшие».

В материковой России строят много и давно, поэтому цены там уже пошли вниз. В Крыму же строили мало, отсюда и предложение, бегущее впереди спроса.

Не так давно спикер крымского парламента Владимир Константинов озвучил, что на одного крымчанина приходится в среднем 19 кв. м. общей площади жилья. К слову, в 2009 году этот показатель был 19,7 кв.м. «55% крымчан — 1,2 миллионов человек, живут в домах, построенных в 1971 году и позже, — сообщил Владимир Константинов. — 45% жилого фонда (16,2 миллионов кв.м.) имеют возраст 50 лет и старше, лишь 5% крымчан живут в новых домах».

Не стоит забывать и о том, что на полуострове сейчас много приезжих. По данным официальной статистики, за три последних года в крымские города переехали 49 тысяч человек, в Севастополь — 44 тысяч

и. И всем им нужны квартиры. А поскольку доходы россиян на материке выше крымских, то и аппетиты местных продавцов понаехавшие вполне удовлетворяют.

«По нашим подсчетам, в Симферополе около 25% квартир покупают приезжие, на Южном берегу Крыма — до 40%, — говорит Дмитрий Майоров. — То есть, на юге рынок недвижимости при участии “мигрантов” взлетел почти вполовину! Серьёзно “поднялась” Евпатория, где квартиры сейчас стоят дороже, чем в Симферополе. Туда начали переезжать пожилые россияне, да и люди помоложе все чаще перевозят в Евпаторию своих родителей-пенсионеров».