Минтранс рассказал о ситуации с владельцем аэропорта Братска «ВИМ-Авиа»

Компания постепенно катиться к своему банкротству. Лизингодатели практически полностью разобрали тот парк, который был в лизинге у авиакомпании. Решение вопросов, связанных с персоналом авиакомпании «ВИМ-Авиа» находится под контролем, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов. Об этом сообщает «РИА Новости».

Напомним, что проблемы с осуществлением полетов «ВИМ-Авиа» начались 25 сентября. Тогда по стране было отменено 12 рейсов из Москвы в разные пункты назначения. Кроме того, по состоянию на 27 сентября около 43 тысяч пассажиров рейсов авиакомпании не могли вылететь в Россию из зарубежных аэропортов в связи с отменой свыше 30-ти рейсов. Самолет из Москвы в Иркутск должен был вылететь 26 сентября, однако прилетел с задержкой в трое суток — 29 сентября.