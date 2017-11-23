Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умерла актриса и певица Делла Риз
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
Грэм с размером XL вошла в топ-10 самых богатых моделей (фото)
Новый лимузин для Путина против машин других президентов (фото)
Путин пошутил в ответ на слова президента Чехии о санкциях
Чем известен Дмитрий Хворостовский22 ноября после продолжительной болезни скончался оперный певец Дмитрий Хворостовский
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Умерла актриса и певица Делла Риз
Крутой сказал, что было перед смертью с немым Хворостовским
Пропавшая аргентинская субмарина обнаружена
Карасев о предложении РФ по ЛДНР: Путин сделал беспроигрышный ход
Полякова показала Сети экстремальный разрез платья
Алина Кабаева в стильном кожаном наряде приехала в Милан (фото)
Брежнева с семьей, Утяшева и Кожевникова посетили модный показ
Киев: Плотницкий покинул Луганск и укрылся в России
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
Названа самая дорогая улица России (фото)
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
Фоторепортажи
16Обрушение жилого дома в Ижевске
8Внутри Монголии
08:09 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Минтранс рассказал о ситуации с владельцем аэропорта Братска «ВИМ-Авиа»

Авиакомпания постепенно приближается к банкротству.

Источник: IrkutskMedia.ru

Министерство транспорта РФ рассказало о существующем положении авиакомпании «ВИМА-Авиа», владеющей аэропортом Братска. Авиаперевозчик постепенно приближается к банкротству, лизингодатели разобрали почти весь находившийся в лизинге авиапарк, отметил министр транспорта РФ Максим Соколов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В настоящее время ситуация с «ВИМ-Авиа» была разрешена и перешла в юридическую плоскость после приостановки лицензии авиаперевозчика, сообщает газета «Известия».

Компания постепенно катиться к своему банкротству. Лизингодатели практически полностью разобрали тот парк, который был в лизинге у авиакомпании. Решение вопросов, связанных с персоналом авиакомпании «ВИМ-Авиа» находится под контролем, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов. Об этом сообщает «РИА Новости».

Напомним, что проблемы с осуществлением полетов «ВИМ-Авиа» начались 25 сентября. Тогда по стране было отменено 12 рейсов из Москвы в разные пункты назначения. Кроме того, по состоянию на 27 сентября около 43 тысяч пассажиров рейсов авиакомпании не могли вылететь в Россию из зарубежных аэропортов в связи с отменой свыше 30-ти рейсов. Самолет из Москвы в Иркутск должен был вылететь 26 сентября, однако прилетел с задержкой в трое суток — 29 сентября.

29 сентября Басманный суд заключил генерального директора авиакомпании «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева и главного бухгалтера Екатерину Пантелееву под домашний арест. Как стало известно в суде, руководство авиакомпании осуществляло вывод активов компании с целью последующего их хищения, также следствием установлено, что, не имея возможности производить услуги по перевозке пассажиров, компания продолжала продавать билеты. Дело в отношении фигурантов было возбуждено 25 сентября по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Владельцы авиакомпании Рашид и Светлана Мурсекаевы скрылись в день возбуждения уголовного дела. Их местонахождение устанавливается.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Федеральный центр ищет точку опоры в Иркутской области
Экс-геодезисты осуждены за мошенничество с участками у Байкала на 29 млн рублей
СМИ: Вашингтон решил оставить войска в Сирии
Сенатору Керимову запретили выезд из Франции
Минтранс разделит автомобилистов на любителей и профессионалов
В Чехии россиянина обвинили во взломе серверов ЦРУ
Минздрав ограничит курение вейпов в общественных местах
Россия поможет Аргентине найти исчезнувшую подлодку
SpaceX завершает разработку финальной версии Falcon 9
Спорт
Обнулившийся Акинфеев: ЦСКА уверенно обыграл «Бенфику» в ЛЧ Армейцы продолжают сохранять реальные шансы на участие в весенней части сильнейшего клубного турнира Европы
Авто
Надо ли прогревать мотор? Каждый год с наступлением холодов водители разделяются на два лагеря. Какое из полярных мнений ближе к истине — греть или не греть двигатель современного автомобиля?
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале Юлии Сиринько досталась роль воспитанницы интерната
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
IKEA не будет отзывать из России комоды серии «Мальм» вслед за США
В Минстрое допустили подорожание жилья из-за отказа от долевого строительства
Леди
В моду вошли шубы из экомеха (фото) Если ты еще не влюбилась в яркие, веселые шубы, в которых хоть на вечеринку, хоть на работу можно отправиться — то просто не нашла правильную
Дети
42-летняя Елена Захарова перестала скрывать беременность (фото) Актриса подтвердила, что совсем скоро станет мамой.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь