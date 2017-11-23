Минтранс рассказал о ситуации с владельцем аэропорта Братска «ВИМ-Авиа»
Авиакомпания постепенно приближается к банкротству.
Авиакомпания постепенно приближается к банкротству.
Министерство транспорта РФ рассказало о существующем положении авиакомпании «ВИМА-Авиа», владеющей аэропортом Братска. Авиаперевозчик постепенно приближается к банкротству, лизингодатели разобрали почти весь находившийся в лизинге авиапарк, отметил министр транспорта РФ Максим Соколов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
В настоящее время ситуация с «ВИМ-Авиа» была разрешена и перешла в юридическую плоскость после приостановки лицензии авиаперевозчика, сообщает газета «Известия».
Компания постепенно катиться к своему банкротству. Лизингодатели практически полностью разобрали тот парк, который был в лизинге у авиакомпании. Решение вопросов, связанных с персоналом авиакомпании «ВИМ-Авиа» находится под контролем, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов. Об этом сообщает «РИА Новости».
29 сентября Басманный суд заключил генерального директора авиакомпании «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева и главного бухгалтера Екатерину Пантелееву под домашний арест. Как стало известно в суде, руководство авиакомпании осуществляло вывод активов компании с целью последующего их хищения, также следствием установлено, что, не имея возможности производить услуги по перевозке пассажиров, компания продолжала продавать билеты. Дело в отношении фигурантов было возбуждено 25 сентября по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Владельцы авиакомпании Рашид и Светлана Мурсекаевы скрылись в день возбуждения уголовного дела. Их местонахождение устанавливается.