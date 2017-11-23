Разочаровали: Hyundai не будет выпускать легковые авто в Узбекистане
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Автомобильный завод Hyundai в Узбекистане не будет производить легковые автомобили, заявили в представительстве компании Kia Motors Uzbekistan.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Автомобильный завод Hyundai в Узбекистане не будет производить легковые автомобили, заявили в представительстве компании Kia Motors Uzbekistan.
Новость о производстве автомобилей Hyundai в республике вызвала большой ажиотаж. Многие решили, что власти
«Мы планируем производить полный модельный ряд автомобилей малой, средней и тяжелой грузоподъемности, автобусы городского, междугороднего и туристического класса, а также технику специального назначения. Проект планируется реализовать за счет прямых иностранных инвестиций в размере 200 миллионов долларов», — отметили в компании.
Кроме того, по данным Kia Motors Uzbekistan, в стране будет запущено производство вилочных погрузчиков. На реализацию данного проекта будут направлены средства в размере 50 миллионов долларов.
Все эти проекты будет осуществлять компания Evergreen Motors — официальный дистрибьютор KIA и Hyundai в СНГ.
Отметим, что монопольным производством легковых автомобилей в стране занимается GM Uzbekistan, в состав которой входят три завода в Андижанской и Хорезмской областях, а также Ташкенте. Компания производит 10 моделей разной ценовой категории.
На днях компания объявила, что запустит в 2019 году серийное производство компактного внедорожника «Трекер» нового поколения и модернизированной модели «Кобальт».
Первый автомобиль будет оснащен 1,8-литровым двигателем мощностью 140 лошадиных сил. Расход топлива на 100 километров составит 8,1 литра. Производство будет осуществлено по полному технологическому циклу со штамповкой, сваркой, окраской и сборкой. Уровень локализации автомобиля превысит 50%.