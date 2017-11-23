Разочаровали: Hyundai не будет выпускать легковые авто в Узбекистане

Источник: Sputnik

Новость о производстве автомобилей Hyundai в республике вызвала большой ажиотаж. Многие решили, что власти наконец-то разрушат монополию GM Uzbekistan, которая практически безраздельно властвует в автосалонах и на дорогах страны. К сожалению, представители южнокорейской компании развеяли эти мечты.

«Мы планируем производить полный модельный ряд автомобилей малой, средней и тяжелой грузоподъемности, автобусы городского, междугороднего и туристического класса, а также технику специального назначения. Проект планируется реализовать за счет прямых иностранных инвестиций в размере 200 миллионов долларов», — отметили в компании.

Кроме того, по данным Kia Motors Uzbekistan, в стране будет запущено производство вилочных погрузчиков. На реализацию данного проекта будут направлены средства в размере 50 миллионов долларов.

Все эти проекты будет осуществлять компания Evergreen Motors — официальный дистрибьютор KIA и Hyundai в СНГ.

Отметим, что монопольным производством легковых автомобилей в стране занимается GM Uzbekistan, в состав которой входят три завода в Андижанской и Хорезмской областях, а также Ташкенте. Компания производит 10 моделей разной ценовой категории.

На днях компания объявила, что запустит в 2019 году серийное производство компактного внедорожника «Трекер» нового поколения и модернизированной модели «Кобальт».