Бурков предложил омским фермерам заняться коноплей

Источник: РИА "Новости"

На нем было объявлено о том, что механическое уничтожение дикорастущей конопли не дает желаемых результатов.

«Мы можем косить и пахать каждый год безрезультатно. Нужно с главами районов и поселений индивидуально разбираться по каждому участку. Снижать арендную ставку для фермеров и разъяснять депутатам районных советов, почему необходимо это сделать», — сказал Бурков.