Бурков предложил омским фермерам заняться коноплей
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков провел заседание антинаркотической комиссии.
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Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков провел заседание антинаркотической комиссии.
На нем было объявлено о том, что механическое уничтожение дикорастущей конопли не дает желаемых результатов.
«Мы можем косить и пахать каждый год безрезультатно. Нужно с главами районов и поселений индивидуально разбираться по каждому участку. Снижать арендную ставку для фермеров и разъяснять депутатам районных советов, почему необходимо это сделать», — сказал Бурков.
По мнению руководителя региона, ответственный фермер будет приглядывать и за соседним участком земли. Министерству сельского хозяйства дано поручение проработать вопрос предложения фермерам свободных земель в соседних районах.