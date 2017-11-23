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09:48 (мск), источник: СуперОмск

Бурков предложил омским фермерам заняться коноплей

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков провел заседание антинаркотической комиссии.

Источник: РИА "Новости"

На нем было объявлено о том, что механическое уничтожение дикорастущей конопли не дает желаемых результатов.

«Мы можем косить и пахать каждый год безрезультатно. Нужно с главами районов и поселений индивидуально разбираться по каждому участку. Снижать арендную ставку для фермеров и разъяснять депутатам районных советов, почему необходимо это сделать», — сказал Бурков.

По мнению руководителя региона, ответственный фермер будет приглядывать и за соседним участком земли. Министерству сельского хозяйства дано поручение проработать вопрос предложения фермерам свободных земель в соседних районах.

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