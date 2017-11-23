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09:47 (мск), источник: Вести - Омск

В Шербакульском районе после реконструкции открыли автомобильную дорогу

В Шербакульском районе после реконструкции открыли автомобильную дорогу Шербакуль-Бабеж — Большевасильевка протяженностью около 2 километров. На эти цели из областного и федерального бюджетов потратили 22 млн рублей.

Источник: РИА "Новости"

С открытием новой дороги для почти двухсот жителей деревни обеспечена связь с другими населенными пунктами района, а также областным центром. Это позволяет беспрепятственно доставлять в Большевасильевку продукты, почту и в случае необходимости своевременно оказывать медицинскую помощь.

В этом году на строительство 47 километров подъездных дорог к 15 сельским населенным пунктам привлекли 464 млн рублей из федеральной казны. Более 251 миллионов на эти цели поступило из областного и местных бюджетов.

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