25 ноября в двух районах Уфы пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Источник: AP 2017

В предстоящую субботу 25 ноября в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ярмарочную продукцию можно будет приобрести на площадках в двух районах города.

В Ленинском районе уфимцев и гостей столицы ждут на площадке трамвайного разворотного кольца, рядом с домом № 2 по ул. Султанова, а также перед сквером «Волна» по ул. Ахметова.

В Октябрьском районе ярмарки пройдут на площади перед Дворцом Спорта (ул. Р. Зорге, 41) и на аллее по ул. Рыльского, от дома № 33 по ул. Гагарина до дома № 14 по ул. Рыльского.