25 ноября в двух районах Уфы пройдут сельскохозяйственные ярмарки
Оценить продукцию башкирских производителей можно будет в Ленинском и Октябрьском районах города.
Оценить продукцию башкирских производителей можно будет в Ленинском и Октябрьском районах города.
В предстоящую субботу 25 ноября в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки, сообщает
Ярмарочную продукцию можно будет приобрести на площадках в двух районах города.
В Ленинском районе уфимцев и гостей столицы ждут на площадке трамвайного разворотного кольца, рядом с домом № 2 по ул. Султанова, а также перед сквером «Волна» по ул. Ахметова.
В Октябрьском районе ярмарки пройдут на площади перед Дворцом Спорта (ул. Р. Зорге, 41) и на аллее по ул. Рыльского, от дома № 33 по ул. Гагарина до дома № 14 по ул. Рыльского.
На ярмарках будет представлена продукция местных плодопитомников и сельхозпроизводителей. Отмечено, что на ярмарочных площадках запрещена продажа мяса, мясопродуктов и молочных изделий без соблюдения температурного режима.