Узбекистан создаст Национальную платформу электронной торговли
Проект осуществляется с целью внедрения в Узбекистане передовых форм взаимодействия во внешней торговле.
Проект осуществляется с целью внедрения в Узбекистане передовых форм взаимодействия во внешней торговле.
В ходе Государственного визита Президента Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёева в Республику Корея достигнут ряд важных договоренностей.
В частности, Министерством внешней торговли Республики Узбекистан и Министерством торговли, промышленности и энергетики Республики Корея достигнута договоренность о создании Национальной платформы электронной торговли Республики Узбекистан на основе передового корейского опыта и утверждена соответствующая «Дорожная карта» по практической реализации данного соглашения.
Проект осуществляется с целью внедрения в Узбекистане передовых форм взаимодействия во внешней торговле, облегчения процедур, связанных с проведением внешнеторговых операций и стимулирования экспорта.
Кроме того, АО «Узтрейд», Корейской ассоциацией международной торговли «KITA» и компанией «KTNET» достигнута договоренность об организации совместной деятельности по развитию электронной торговли в Республике Узбекистан и подписан соответствующий меморандум.