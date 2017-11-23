Узбекистан создаст Национальную платформу электронной торговли

Источник: UzReport.news

В ходе Государственного визита Президента Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёева в Республику Корея достигнут ряд важных договоренностей.

В частности, Министерством внешней торговли Республики Узбекистан и Министерством торговли, промышленности и энергетики Республики Корея достигнута договоренность о создании Национальной платформы электронной торговли Республики Узбекистан на основе передового корейского опыта и утверждена соответствующая «Дорожная карта» по практической реализации данного соглашения.

Проект осуществляется с целью внедрения в Узбекистане передовых форм взаимодействия во внешней торговле, облегчения процедур, связанных с проведением внешнеторговых операций и стимулирования экспорта.