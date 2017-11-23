Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане
Чем опасны йогурты
Вернувшегося в Россию генерала МВД взяли под госзащиту
Где в России дешевле всего снять квартиру
«Гнусная провокация»: глава Чехии о сюжете телеканала «Звезда»
«Пиво достанем, а с йогуртом разберемся» Путин и Земан пошутили на тему санкций
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Умерла актриса и певица Делла Риз
МГБ ЛНР: В Генпрокуратуре пытками убили экс-премьер-министра
Сын Караченцова: Благодарю бога за аварию с отцом
Ситуация в Донбассе близка к «точке невозврата» - ДНР
Плотницкий уехал за границу: Киев о причине побега
Иванка и Мелания Трамп «помиловали» индейку (фото)
11 цитат Дмитрия Хворостовского о жизни и любви
МВД Украины заявило о побеге лидера ЛНР в РФ и его причинах
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
Где в России дешевле всего снять квартиру
Названа самая дорогая улица России (фото)
Фоторепортажи
16Обрушение жилого дома в Ижевске
8Внутри Монголии
11:21 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае выделят 609 миллионов на соцвыплаты и ипотеки

Деньги получат семьи с тремя детьми и больше, а также льготные категории граждан.

Источник: Восток Медиа

Власти Хабаровского края потратят 609 миллионов рублей на предоставление социальных выплат. Часть этих денег пойдёт на частичное погашение долга по ипотеке в случае рождения третьего и последующих детей.

Такое решение приняли на внеочередном заседании Законодательной Думы региона. Депутаты во втором чтении приняли проект краевого бюджета на 2018 — 2020 годы. На 2018 год доходы казны составят 85,6 миллиарда рублей, расходы — 97, 5 миллиарда, а дефицит выйдет в размере 11,9 миллиарда.

Главный финансовый документ региона сформировали на основе 35 государственных программ. В приоритете — расходы на развитие образования, здравоохранения, социальной защиты населения, повышение качества жилищно-коммунального обслуживания. Расходы на соцсферу составят 59,2 миллиарда рублей — это 61% от всего бюджета.

По информации пресс-службы правительства Хабаровского края, больше 70 мер поддержки получат свыше 400 тысяч льготных категорий граждан. На это выделят 10,6 миллиарда рублей. Деньги пойдут, в том числе, на адресную помощь пожилым, инвалидам, на поддержку семей с детьми.

Объём бюджетных инвестиций составит 9,9 миллиарда рублей. Эту сумму направят на строительство жилья для детей-сирот и отдельных категорий граждан, фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, объектов ЖКХ и инфраструктуры ТОСЭР, газификацию населённых пунктов края, реализацию долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре. На помощь местным бюджетам выделят 3,5 миллиарда рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Уже не фейк: в Приморье открыт сезон автомобилей-утопленников
Не спасовали: хабаровский СКА дал бой именитым москвичам
СМИ: Вашингтон решил оставить войска в Сирии
Производители дешевых лекарств не исключили их исчезновения
Минтранс разделит автомобилистов на любителей и профессионалов
СМИ: россиянина обвинили во взломе ЦРУ и поместили в больницу
Путин дал «Сатирикону» грант после ссоры Райкина с Мединским
Россия поможет Аргентине найти пропавшую подлодку
Илон Маск на спор построил самую крупную литий-ионную батарею в мире за 100 дней
Спорт
Обнулившийся Акинфеев: ЦСКА уверенно обыграл «Бенфику» в ЛЧ Армейцы продолжают сохранять реальные шансы на участие в весенней части сильнейшего клубного турнира Европы
Авто
Надо ли прогревать мотор? Каждый год с наступлением холодов водители разделяются на два лагеря. Какое из полярных мнений ближе к истине — греть или не греть двигатель современного автомобиля?
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале Юлии Сиринько досталась роль воспитанницы интерната
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Столешников переулок признан самой дорогой улицей России
На ВДНХ отреставрировали скульптуру «Тракторист и колхозница»
Названа сумма самого высокого налога на квартиру в Москве
Леди
Какие головные уборы стоит покупать, а какие пора сжечь Можно быть дивой от макушки до кончиков пальцев, но нелепый головной убор сведет все усилия к нулю
Дети
Что подарить ребенку на 2 года: 10 отличных вариантов В свой день рождения двухлетка с удовольствием задует свечки и попрыгает под музыку, но быстро утомится от впечатлений и едва ли поймет смысл праздника. Поэтому устраивать грандиозную вечеринку особого смысла нет. Другое дело – подарок. Малыш обрадуется даже небольшим знакам внимания типа пластилина, шариков или мыльных пузырей, да вещи посерьезнее тоже будут кстати. О них и поговорим. 
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь