В Хабаровском крае выделят 609 миллионов на соцвыплаты и ипотеки

Источник: Восток Медиа

Власти Хабаровского края потратят 609 миллионов рублей на предоставление социальных выплат. Часть этих денег пойдёт на частичное погашение долга по ипотеке в случае рождения третьего и последующих детей.

Такое решение приняли на внеочередном заседании Законодательной Думы региона. Депутаты во втором чтении приняли проект краевого бюджета на 2018 — 2020 годы. На 2018 год доходы казны составят 85,6 миллиарда рублей, расходы — 97, 5 миллиарда, а дефицит выйдет в размере 11,9 миллиарда.

Главный финансовый документ региона сформировали на основе 35 государственных программ. В приоритете — расходы на развитие образования, здравоохранения, социальной защиты населения, повышение качества жилищно-коммунального обслуживания. Расходы на соцсферу составят 59,2 миллиарда рублей — это 61% от всего бюджета.

По информации пресс-службы правительства Хабаровского края, больше 70 мер поддержки получат свыше 400 тысяч льготных категорий граждан. На это выделят 10,6 миллиарда рублей. Деньги пойдут, в том числе, на адресную помощь пожилым, инвалидам, на поддержку семей с детьми.