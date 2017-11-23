В Хабаровском крае выделят 609 миллионов на соцвыплаты и ипотеки
Деньги получат семьи с тремя детьми и больше, а также льготные категории граждан.
Деньги получат семьи с тремя детьми и больше, а также льготные категории граждан.
Власти Хабаровского края потратят 609 миллионов рублей на предоставление социальных выплат. Часть этих денег пойдёт на частичное погашение долга по ипотеке в случае рождения третьего и последующих детей.
Такое решение приняли на внеочередном заседании Законодательной Думы региона. Депутаты во втором чтении приняли проект краевого бюджета на 2018 — 2020 годы. На 2018 год доходы казны составят 85,6 миллиарда рублей, расходы — 97, 5 миллиарда, а дефицит выйдет в размере 11,9 миллиарда.
Главный финансовый документ региона сформировали на основе 35 государственных программ. В приоритете — расходы на развитие образования, здравоохранения, социальной защиты населения, повышение качества
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Объём бюджетных инвестиций составит 9,9 миллиарда рублей. Эту сумму направят на строительство жилья для