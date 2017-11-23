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11:19 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Производители дешевых лекарств не исключили их исчезновения из-за введения маркировки

Десять российских производителей недорогих лекарств обратились с письмом к спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину и секретарю Совета Безопасности Николаю Патрушеву.

Источник: РИА "Новости"

Они заявили, что введение обязательной маркировки лекарственных средств с 2019 года может привести к повышению стоимости лекарств и станет причиной исчезновением с рынка некоторых из них. Как сообщает РБК, под документом подписались «Марбиофарм», «Уралбиофарм», «Органика», «МОСФАРМ», «Авексима Сибирь», «Компания Деко», «ОЗОН», «Татхимфармпрепараты», «Ирбиский химико-фармацевтический завод» и «Кировская Фармацевтическая Фабрика».

При этом против маркировки лекарств они не выступают, но просят дать больший срок на ее введение и обозначить переходный период.

В письме также отмечается, что еще не завершен эксперимент по маркировке, который начался в феврале и будет продолжаться до конца 2017 года. «Правительство России до завершения эксперимента рассмотрения его итогов внесло Госдуму два законопроекта, которыми предлагается внедрить на всей территории России федеральную государственную систему мониторинга движения абсолютно всех лекарственных препаратов для медицинского применения с 1 января 2019 года», — написано в обращении в Госдуму.

В пресс-службе Министерства промышленности и торговли рассказали, что ведомство готовит предложения по кредитованию производителей лекарств по льготным ставкам, чтобы они могли профинансировать покупку оборудования для маркировки, и уже «поданы предложения по корректировке бюджета на 2018 год».

Также производители подчеркнули, что проблемы с незаконным ввозом в страну нет, поэтому «прикрываться ей для введения маркировки не нужно».

В качестве еще одного аргумента в пользу своей позиции производители назвали необходимость закупать импортное оборудование для маркировки, потому отечественное будет готово до 2019 года. Фармкомпании беспокоит и то, что оператор системы, в которую будет поступать вся информация о движении промаркированного лекарства, будет брать плату за подключение и получение информации из нее.

Как рассказали РБК в Госдуме, письмо господину Володину было переадресовано в профильный Комитет по охране здоровья. Его глава — Дмитрий Морозов — сказал, что вопрос о маркировке будет рассмотрен депутатами на тематическом круглом столе 23 ноября.

На пленарном заседании 10 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательной маркировке лекарственных препаратов с 1 января 2019 года. Законопроект был внесен правительством в июле этого года.

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