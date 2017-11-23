В Москве продают дом, в котором готовилась полярная экспедиция Папанина

Как уточняется в нем, продается участок площадью 1,4 гектара по адресу: улица Профсоюзная, владение 127А. На участке находятся два здания, одно из которых является выявленным объектом культурного наследия. Здесь в 1937 году Папанин, Эрнст Кренкель, Петр Ширшов и Евгений Федоров готовили первую арктическую экспедицию на дрейфующей льдине.
Дом, занимающий территорию 15 соток из 1,4 гектара, должен быть сохранен и восстановлен.
Пресс-релиз агентства ипотечного жилищного кредитования
«Оставшиеся 1,25 гектара могут быть приспособлены для строительства объектов общественно-делового назначения», — говорится в сообщении.
Начальная цена участка составляет 110 миллионов рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 11 декабря, аукцион пройдет 13 декабря, добавляется в пресс-релизе.