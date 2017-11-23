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12:31 (мск), источник: РИА Недвижимость

В Москве продают дом, в котором готовилась полярная экспедиция Папанина

МОСКВА, 23 ноя — РИА Недвижимость. Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) выставило на торги два здания на Профсоюзной улице в Москве, в одном из них знаменитый полярник Иван Папанин готовился к экспедиции на дрейфующей льдине, говорится в сообщении агентства.

Источник: РИА Недвижимость

Как уточняется в нем, продается участок площадью 1,4 гектара по адресу: улица Профсоюзная, владение 127А. На участке находятся два здания, одно из которых является выявленным объектом культурного наследия. Здесь в 1937 году Папанин, Эрнст Кренкель, Петр Ширшов и Евгений Федоров готовили первую арктическую экспедицию на дрейфующей льдине.

Дом, занимающий территорию 15 соток из 1,4 гектара, должен быть сохранен и восстановлен.
Пресс-релиз агентства ипотечного жилищного кредитования

«Оставшиеся 1,25 гектара могут быть приспособлены для строительства объектов общественно-делового назначения», — говорится в сообщении.

Начальная цена участка составляет 110 миллионов рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 11 декабря, аукцион пройдет 13 декабря, добавляется в пресс-релизе.

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