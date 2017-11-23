В Москве продают дом, в котором готовилась полярная экспедиция Папанина

Как уточняется в нем, продается участок площадью 1,4 гектара по адресу: улица Профсоюзная, владение 127А. На участке находятся два здания, одно из которых является выявленным объектом культурного наследия. Здесь в 1937 году Папанин, Эрнст Кренкель, Петр Ширшов и Евгений Федоров готовили первую арктическую экспедицию на дрейфующей льдине.