Ипотечное кредитование выросло в Казахстане на 56% за счет господдержки

«С началом реализации программы, в частности, за счет применения механизма субсидирования части ставки вознаграждения по ипотечным займам в июне текущего года, наблюдается оживление ипотечного рынка. Коммерческие банки, без учета ЖССБК, за 9 месяцев 2017 года увеличили объем выдачи ипотечных кредитов на 56% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. По состоянию на 21 ноября текущего года в компанию поступило 1029 заявок на сумму 10,4 млрд тенге, из которых одобрено 977 заявок на 9,8 млрд тенге, 95%. Прирост выдачи ипотечных займов на 102% ежемесячно, с момента запуска инструмента “субсидирование”, отражает растущий спрос на данный продукт со стороны населения», — сказал А. Мухамеджанов.



Глава «КИК» отметил, что внесенные в октябре текущего года поправки в программу «Нұрлы жер» стимулируют как банки второго уровня за счет фиксирования уровня их доходности по субсидируемым займам, так и население, путем предоставления альтернативы в предоставлении первоначального взноса — деньги на счете заемщика, подтверждающие документы об оплате денег продавцу жилья, или равноценный дополнительный залог жилой недвижимости.



По словам А. Мухамеджанова, после внесения указанных поправок коммерческие банки проявляют больше интереса к участию в программе — до конца года планируют подключиться к программе Нурбанк и Цеснабанк, в следующем году — Forte Bank.



А. Мухамеджанов также сообщил, что в целях восполнения нехватки долгосрочных ресурсов для финансирования ипотеки банками, Компания активно проводит работу по реализации ипотечных облигаций институциональным инвесторам. Компания готова в ближайшие четыре месяца осуществить выкуп ипотечных портфелей банков второго уровня, а также ипотечных ценных бумаг, обеспеченных действующими ипотечными портфелями на сумму до 30 млрд тенге. В дальнейшем компания будет сфокусирована на ежегодном привлечении средств для обеспечения выкупа прав требований ипотечных займов банков до 30 миллиардов тенге в год.