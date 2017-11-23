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14:22 (мск), источник: Kazinform

Ипотечное кредитование выросло в Казахстане на 56% за счет господдержки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — С начала 2017 года за счет государственной поддержки на 56% увеличился объем ипотечного кредитования. Об этом сообщил председатель правления АО «Казахстанская ипотечная компания» Адиль Мухамеджанов на заседании депутатской группы «Өңір» на тему «О ходе реализации программы “Нұрлы жер” в регионах», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Агентство «Москва»

«С началом реализации программы, в частности, за счет применения механизма субсидирования части ставки вознаграждения по ипотечным займам в июне текущего года, наблюдается оживление ипотечного рынка. Коммерческие банки, без учета ЖССБК, за 9 месяцев 2017 года увеличили объем выдачи ипотечных кредитов на 56% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. По состоянию на 21 ноября текущего года в компанию поступило 1029 заявок на сумму 10,4 млрд тенге, из которых одобрено 977 заявок на 9,8 млрд тенге, 95%. Прирост выдачи ипотечных займов на 102% ежемесячно, с момента запуска инструмента “субсидирование”, отражает растущий спрос на данный продукт со стороны населения», — сказал А. Мухамеджанов.

Глава «КИК» отметил, что внесенные в октябре текущего года поправки в программу «Нұрлы жер» стимулируют как банки второго уровня за счет фиксирования уровня их доходности по субсидируемым займам, так и население, путем предоставления альтернативы в предоставлении первоначального взноса — деньги на счете заемщика, подтверждающие документы об оплате денег продавцу жилья, или равноценный дополнительный залог жилой недвижимости.

По словам А. Мухамеджанова, после внесения указанных поправок коммерческие банки проявляют больше интереса к участию в программе — до конца года планируют подключиться к программе Нурбанк и Цеснабанк, в следующем году — Forte Bank.

А. Мухамеджанов также сообщил, что в целях восполнения нехватки долгосрочных ресурсов для финансирования ипотеки банками, Компания активно проводит работу по реализации ипотечных облигаций институциональным инвесторам. Компания готова в ближайшие четыре месяца осуществить выкуп ипотечных портфелей банков второго уровня, а также ипотечных ценных бумаг, обеспеченных действующими ипотечными портфелями на сумму до 30 млрд тенге. В дальнейшем компания будет сфокусирована на ежегодном привлечении средств для обеспечения выкупа прав требований ипотечных займов банков до 30 миллиардов тенге в год.

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