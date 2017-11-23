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14:20 (мск), источник: Kazinform

Стал известен общий размер комиссионного вознаграждения ЕНПФ на 2018 год

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) в 2018 году снизит размер ежемесячного комиссионного вознаграждения от пенсионных активов на 33% — с 0,0225% до 0,015%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Reuters

«Это стало возможным в результате проведенной фондом работы по оптимизации бизнес-процессов, сокращению неэффективных расходов, внедрению новых электронных услуг и увеличению их доли в общем объеме оказанных услуг», — отметили представители пенсионного фонда.

Проанализировав текущие расходы на осуществление деятельности и на развитие, следуя по пути снижения затрат, ЕНПФ внес предложения в Национальный банк РК по снижению комиссионного вознаграждения, исчисляемого от пенсионных активов.

«Эта инициатива была поддержана и постановлением правления Национального банка Республики Казахстан комиссионное вознаграждение АО “ЕНПФ” на 2018 год установлено в следующем размере: 5,25% от суммы инвестиционного дохода; 0,015% в месяц от пенсионных активов», — рассказали в ЕНПФ.

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