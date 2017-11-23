Стал известен общий размер комиссионного вознаграждения ЕНПФ на 2018 год

Источник: Reuters

«Это стало возможным в результате проведенной фондом работы по оптимизации бизнес-процессов, сокращению неэффективных расходов, внедрению новых электронных услуг и увеличению их доли в общем объеме оказанных услуг», — отметили представители пенсионного фонда.

Проанализировав текущие расходы на осуществление деятельности и на развитие, следуя по пути снижения затрат, ЕНПФ внес предложения в Национальный банк РК по снижению комиссионного вознаграждения, исчисляемого от пенсионных активов.