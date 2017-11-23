Стал известен общий размер комиссионного вознаграждения ЕНПФ на 2018 год

«Это стало возможным в результате проведенной фондом работы по оптимизации бизнес-процессов, сокращению неэффективных расходов, внедрению новых электронных услуг и увеличению их доли в общем объеме оказанных услуг», — отметили представители пенсионного фонда.
Проанализировав текущие расходы на осуществление деятельности и на развитие, следуя по пути снижения затрат, ЕНПФ внес предложения в Национальный банк РК по снижению комиссионного вознаграждения, исчисляемого от пенсионных активов.
«Эта инициатива была поддержана и постановлением правления Национального банка Республики Казахстан комиссионное вознаграждение АО “ЕНПФ” на 2018 год установлено в следующем размере: 5,25% от суммы инвестиционного дохода; 0,015% в месяц от пенсионных активов», — рассказали в ЕНПФ.