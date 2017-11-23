Хозяева демонтированных киосков в Челябинске подали в суд на мэрию

Глава Челябинска Евгений Тефтелев выходил на проверку уличной торговли на Кировке 30 августа. Тогда градоначальника очень возмутило обилие ларьков с шаурмой. Он остался недоволен разнокалиберными киосками и распорядился убрать с вывесок название азиатского фастфуда.

А в городе центральные улицы освобождаются, выражаясь казенным языком, от «нестационарных объектов торговли». То есть, от ларьков. Челябинская городская Дума приняла новый порядок демонтажа киосков, по которому убирать павильон с гостевого маршрута позволено в течение недели, а вернуть можно только по решению суда.

Вместо демонтированных павильонов предполагается установить типовые торгово-остановочные комплексы. Тогда на улицах города будет наведен порядок.

«УБИРАЮТ ДОБОСОВЕСТНЫХ».

Однако, предприниматели с действиями властей не согласны. Так, член Ассоциации киоскеров России, член Общественный палаты Челябинска Ирина Плещева утверждает, что большинство ларьков демонтированы незаконно.

— Вы посмотрите, исчезают с улиц ларьки с продуктами первой необходимости: фруктами и овощами, рыбой и мясом. А шаурмячные как стояли, так и стоят! Тем временем, не все демонтированные павильоны торговали незаконно. Владельцы многих — добросовестные предприниматели, которые с каждой торговой точки в год суммарно отчисляли в бюджет около 150 тысяч рублей. Видимо, городу не нужны эти деньги, — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск Ирина Плещева.

К активистке обратилось руководство организации «Эксперт». Это торговая фирма, у которой была сеть продуктовых ларьков. Вместе они пытаются в суде оспорить принятый депутатами порядок демонтажа.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ УПОВАЮТ НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН.