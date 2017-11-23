Хозяева демонтированных киосков в Челябинске подали в суд на мэрию
Предприниматели настаивают, что власти нарушили федеральный закон.
Предприниматели настаивают, что власти нарушили федеральный закон.
Глава Челябинска Евгений Тефтелев выходил на проверку уличной торговли на Кировке 30 августа. Тогда градоначальника очень возмутило обилие ларьков с шаурмой. Он остался недоволен разнокалиберными киосками и распорядился убрать с вывесок название азиатского фастфуда.
А в городе центральные улицы освобождаются, выражаясь казенным языком, от «нестационарных объектов торговли». То есть, от ларьков. Челябинская городская Дума приняла новый порядок демонтажа киосков, по которому убирать павильон с гостевого маршрута позволено в течение недели, а вернуть можно только по решению суда.
«УБИРАЮТ ДОБОСОВЕСТНЫХ».
Однако, предприниматели с действиями властей не согласны. Так, член Ассоциации киоскеров России, член Общественный палаты Челябинска Ирина Плещева утверждает, что большинство ларьков демонтированы незаконно.
— Вы посмотрите, исчезают с улиц ларьки с продуктами первой необходимости: фруктами и овощами, рыбой и мясом. А шаурмячные как стояли, так и стоят! Тем временем, не все демонтированные павильоны торговали незаконно. Владельцы многих — добросовестные предприниматели, которые с каждой торговой точки в год суммарно отчисляли в бюджет около 150 тысяч рублей. Видимо, городу не нужны эти деньги, — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск Ирина Плещева.
К активистке обратилось руководство организации «Эксперт». Это торговая фирма, у которой была сеть продуктовых ларьков. Вместе они пытаются в суде оспорить принятый депутатами порядок демонтажа.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ УПОВАЮТ НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН.
— Местный закон противоречит федеральному. Для размещения временного некапитального объекта не требуется правоустанавливающих документов на землю. Достаточно, чтобы торговая точка была внесена в схему размещения некапитальных объектов. Об этом говорит, к примеру, Земельный кодекс. Потому готовим еще и обращение в УФАС. Будем бороться, — заключила Плещева.