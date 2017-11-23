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18:56 (мск), источник: Telegraf.by

Лукашенко подписал главный документ по упрощению ведения бизнеса

23 ноября 2017 года президент Александр Лукашенко подписал Декрет «О развитии предпринимательства», который призван упростить ведение бизнеса.

Источник: Telegraf.by

Он является главным документом из пакета нормативных правовых актов по улучшению бизнес-климата в нашей стране и предусматривает кардинальное изменение механизмов взаимодействия органов власти и предпринимателей.

Меньше контролеров

В целом декрет предполагает, что государственные органы будут как можно реже вмешиваться в работу субъектов хозяйствования. Одновременно с этим будут усилены механизмы саморегулирования бизнеса и его ответственность за свою работу. Однако минимально необходимый уровень контроля со стороны государства будет все же сохранен.

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Уведомительный порядок осуществления деятельности

В Беларуси вводится уведомительный порядок осуществления самых распространенных видов деятельности. Они прописаны в декрете:

  • деятельность в сфере торговли и общепита,
  • бытовые услуги,
  • туристические услуги,
  • социальные услуги,
  • перевозка пассажиров и багажа,
  • производство продукции, стройматериалов и др.

Отныне люди смогут заняться ими, всего лишь подав уведомление в исполком через службу «одно окно» или отправив почтовое отправление с уведомлением о вручении. Также это можно сделать на портале электронных услуг. И на следующий день гражданин сможет приступать к работе.

Единые пожарные и санитарно-гигиенические требования

Документ также предусматривает введение единых пожарных, санитарно-гигиенических требований, требований в области охраны окружающей среды и ветеринарии к оборудованию, содержанию и эксплуатации капитальных строений, изолированных помещений. Требования максимально сокращены и являются обязательными для соблюдения всеми субъектами хозяйствования.

Устранение бюрократии

Декрет «О развитии предпринимательства» устраняет административные барьеры, которые связаны с наличием сложных и длительных процедур, получением большого количества справок и согласований. Например, предприятиям сферы торговли теперь не нужно обращаться в исполкомы за согласованием режима работы магазинов. Исключение сделали лишь для заведений, работающих в ночное время. А в сфере транспортной деятельности отменено требование об оформлении путевых листов для перевозок пассажиров и багажа в нерегулярном сообщении.

Повышение ответственности предпринимателей

Вместе с тем декрет повышает ответственность бизнеса за свою деятельность. Так, руководитель будет нести ответственность за обеспечение нормальной работы предприятия. Если он не примет мер по надлежащей организации деятельности предприятия, повлекшее вредные последствия, придется выплатить штрафы от 10 до 200 базовых величин.

Для чего?

«Декрет призван придать необходимый импульс развитию предпринимательской инициативы, стимулировать деловую активность граждан и в целом улучшить инвестиционный климат в стране», — отметили в пресс-службе Лукашенко.

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