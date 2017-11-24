Финляндия будет закупать в Омске ягоды и замороженную кровь оленей
Также финны оценили «Пепидол» и омские антигололедные средства.
Также финны оценили «Пепидол» и омские антигололедные средства.
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Так, компания «Ягоды Сибири» будет поставлять ягоды и фрукты для питательных батончиков Leader. Также финнов заинтересовала продукция «ФК Биомедсервис» (продает иммуномодуляторы) и особенно омский препарат «Пепидол» для лечения кишечных инфекций.
Также финны проявили интерес к БАДам омской компании «ИПР-Фарм», в частности, к препарату «Сердце Севера», содержащему кровь северного оленя. Производитель утверждает, что эта биодобавка повышает работоспособность и сопротивляемость организма. Финские предприниматели намерены закупать как биодобавки, так и компоненты — замороженную оленью кровь.
Кроме того, на экспорт пойдут пропитка для дерева «Лоскутный воск» и чистящие, дезинфицирующие и антигололедные средства, которые понравились департаменту дорожного хозяйства в Хельсинки. Сейчас готовятся экспортные контракты.