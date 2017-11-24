Финляндия будет закупать в Омске ягоды и замороженную кровь оленей

В пресс-службе облправительства рассказали об итогах поездки омской бизнес-миссии в Финляндию на «Дни регионов России». В делегацию вошли представители пяти малых и средних предприятий, занятых в сферах медикаментов, БАДов, бытовой химии, деревообработки и пищевой промышленности.

Так, компания «Ягоды Сибири» будет поставлять ягоды и фрукты для питательных батончиков Leader. Также финнов заинтересовала продукция «ФК Биомедсервис» (продает иммуномодуляторы) и особенно омский препарат «Пепидол» для лечения кишечных инфекций.

Также финны проявили интерес к БАДам омской компании «ИПР-Фарм», в частности, к препарату «Сердце Севера», содержащему кровь северного оленя. Производитель утверждает, что эта биодобавка повышает работоспособность и сопротивляемость организма. Финские предприниматели намерены закупать как биодобавки, так и компоненты — замороженную оленью кровь.