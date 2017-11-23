В Беларуси до 2020 года не будут повышать и вводить новые налоги

Источник: БЕЛТА

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси до 2020 года не будут повышать налоги и вводить новые. Это предусмотрено декретом № 7 «О развитии предпринимательства», который подписан сегодня Президентом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

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Декретом установлен запрет на повышение налоговых ставок, а также на введение новых налогов, сборов (пошлин) до 2020 года.

Субъектам хозяйствования, занимающимся розничной торговлей через интернет-магазин, предоставлено право с 1 января 2018 года применять упрощенную систему налогообложения.

Кроме того, не производится взыскание налогов с субъектов хозяйствования в случае непредставления требования об их уплате в течение 5 лет со дня истечения срока уплаты. Исключение составляют случаи превышения проверяемого периода 5 лет (согласно законодательным актам), представления субъектами хозяйствования налоговых деклараций с внесенными изменениями и (или) дополнениями.

Обязательные для соблюдения субъектами хозяйствования технические нормативные правовые акты (ТНПА) должны пройти юридическую экспертизу на предмет их соответствия законодательным актам и постановлениям Совета Министров. Экспертиза будет проводиться Национальным центром правовой информации. Данные ТНПА будут включаться в Национальный реестр правовых актов и официально публиковаться на Национальном правовом интернет-портале.

Совмин в течение трех месяцев должен обеспечить разработку и размещение на едином портале электронных услуг и сайте Национального агентства инвестиций и приватизации методических рекомендаций по осуществлению субъектами хозяйствования наиболее распространенных видов экономической деятельности.