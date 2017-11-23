«Пронто медиа» закрывает «Из рук в руки» и Jobs.ru
Совет директоров холдинга «Пронто Медиа» принял решение закрыть последние активы — сайты irr.ru и job.ru. Прекращение деятельности в России подтвердил РБК также сотрудник компании.
Совет директоров холдинга «Пронто Медиа» принял решение закрыть последние активы — сайты irr.ru и job.ru. Прекращение деятельности в России подтвердил РБК также сотрудник компании.
Холдингом «Пронто Медиа» владеет голландская компания Trader Media East. Ее чистый убыток на 30 сентября составил $19,6 млн при выручке $5,8 млн. При этом основная часть потерь связана с российским бизнесом.
«Пронто Медиа» была основана в 1992 году и стало известной за счет издания газеты бесплатных объявлений «Из рук в руки». Trader Media East приобрел компанию в 2006 году за $100,9 млн. Весь издательский дом был оценен тогда в $840,8 млн.
В 2015 году компания приняла решение развивать только