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19:37 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

«Пронто медиа» закрывает «Из рук в руки» и Jobs.ru

Совет директоров холдинга «Пронто Медиа» принял решение закрыть последние активы — сайты irr.ru и job.ru. Прекращение деятельности в России подтвердил РБК также сотрудник компании.

Холдингом «Пронто Медиа» владеет голландская компания Trader Media East. Ее чистый убыток на 30 сентября составил $19,6 млн при выручке $5,8 млн. При этом основная часть потерь связана с российским бизнесом.

«Пронто Медиа» была основана в 1992 году и стало известной за счет издания газеты бесплатных объявлений «Из рук в руки». Trader Media East приобрел компанию в 2006 году за $100,9 млн. Весь издательский дом был оценен тогда в $840,8 млн.

В 2015 году компания приняла решение развивать только интернет-ресурсы — сайтов irr.ru и job.ru. В Москве газета «Из рук из руки» перестала издаваться. В некоторых российских регионах ее издателями стали местные партнеры «Пронто Медиа».

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