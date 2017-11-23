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19:40 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

«Аэрофлот» выиграл тендеры на перевозку первых лиц государства

«Аэрофлот» выбран перевозчиком высших должностных лиц и официальных делегаций. Из материалов на сайте госзакупок следует, что для этих целей авиакомпания получила контракты на 5,7 млрд руб. Стоимость контракта на перевозку в 2017 году составляет 1,58 млрд руб. На следующий год она будет равна 4,178 млрд руб.

Источник: Reuters

Тендерами на услуги по перевозке первых лиц государства занимался специальный летный отряд (СЛО) «Россия», который входит в состав управления делами президента. При этом заявки на два тендера подал только «Аэрофлот». В результате закупочная комиссия приняла решение заключить с ним контракты как с единственным поставщиком.

В материалах к тендерам говорится, что «Аэрофлот» должен организовать перевозки по России, в Канаду, США. Также поездки планируются в Центральную Америку, Южную Америку, Европу, ближнее зарубежье и СНГ, Прибалтику, Азию, на Ближний Восток и в страны Африки. Для перевозки высших должностных лиц компания будет использовать самолеты Ил-96, Ту-204, Ту-214, Ан-148, RRJ-95, Як-40, Ту-134, а также вертолет Ми-8 и другие.

СЛО «Россия» управделами каждый год проводит такие закупки. В прошлом году «Аэрофлот» получил контракт стоимостью 2,2 млрд руб., в 2015 году — 3,9 млрд руб.

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