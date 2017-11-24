Бозумбаев спрогнозировал цену на бензин в декабре

«Ценообразование на внутреннем рынке — сложный процесс, и прогнозы достаточно делать сложно. Но на недалекую перспективу могу сказать, что касается декабря. С учётом того, что в Павлодарском НПЗ заработала наконец установка каталитического крекинга и Павлодарский НПЗ выше четырёх тысяч тонн высокооктанового 92−95 бензина теперь даёт, а Атырау — 2,6, три тысячи тонны грузит Шымкент, то доля российского бензина в декабре должна уменьшиться. Я думаю, 20−25% максимум. И, если нефтяники на внутреннем рынке не поднимут цены при поставке нефти, это даёт осторожный оптимизм говорить о том, что цена пойдёт вниз, от отметки 161 тенге в сети “КазМунайГаз”, 162 тенге — на Sinooil. Ожидаем, что снижение должно быть уже в конце ноября — начале декабря», — сообщил министр.