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17:20 (мск), источник: Новый Калининград

Губернатор о внеплановых проверках: «Бизнес у нас почти полгода уже отдыхает»

Губернатор Антон Алиханов в онлайн-интервью «Газете.Ru» заявил, что сейчас ни одна внеплановая проверка бизнеса не проходит без его личного согласования. И это, по его мнению, привело к снижению нагрузки на бизнес.

Источник: Аргументы и факты

«С 1-го июля, когда мы начали эту систему, вне плана была всего одна проверка. Мы, таким образом, снижаем административную нагрузку на бизнес. Эти контрольщики просто боятся ко мне подходить, потому что я должен согласовать эти проверки. Поэтому бизнес у нас почти полгода уже отдыхает. Как минимум, региональные контрольщики их не нагружают лишними проверками», — сказал глава региона.

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