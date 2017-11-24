Губернатор о внеплановых проверках: «Бизнес у нас почти полгода уже отдыхает»

«С 1-го июля, когда мы начали эту систему, вне плана была всего одна проверка. Мы, таким образом, снижаем административную нагрузку на бизнес. Эти контрольщики просто боятся ко мне подходить, потому что я должен согласовать эти проверки. Поэтому бизнес у нас почти полгода уже отдыхает. Как минимум, региональные контрольщики их не нагружают лишними проверками», — сказал глава региона.