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01:32 (мск), источник: Известия

Россияне выбирают более дорогие новогодние елки

Граждане решили не экономить на главном праздничном украшении.

Источник: Агентство «Москва»

В этом предновогоднем сезоне россияне готовы потратить на покупки к Новому году больше денег, чем в прошлом. Средняя стоимость искусственных елок за первые две недели активных продаж составила 2,4 тыс. рублей, следует из данных оператора Сбербанка «Платформа ОФД», который получает информацию напрямую от онлайн-касс во всех магазинах страны. В прошлом году елки покупали в среднем за 2,2 тыс. рублей, экономя на их качестве и высоте. В этот раз благодаря росту реальных зарплат россияне могут позволить себе больше, уверены эксперты. Торговые сети отмечают, что в 2017 году спрос на новогодние товары необычайно ранний и активный. Чтобы его удовлетворить, сети уже закупают дополнительную продукцию и расширяют ассортимент.

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С середины ноября торговые сети начали продавать традиционные новогодние товары — искусственные ели и игрушки. С каждой неделей спрос на них растет. По данным «Платформы ОФД», только за последнюю неделю количество покупок подскочило на 20%, а тематический ассортимент магазинов увеличился на 40%.

Средние параметры самой популярной у покупателей модели искусственной елки: классический дизайн, раскидистые ветки, высота 140−160 см и цена 2,4 тыс. рублей. Примечательно, что это больше, чем в прошлом году, когда россияне тратили на искусственную ель в среднем 2,2 тыс. рублей. А чаще вообще старались покупать живые деревья за 400−600 рублей, отложив покупку дорогих искусственных до лучших времен. Об этом свидетельствовали данные опроса ВЦИОМа. То есть в этом году россияне в среднем готовы увеличить расходы на елку на 9%.

По данным оператора данных кассовой техники, в российских магазинах на данный момент продается порядка 10 тыс. подобных товаров. Только наименований искусственных елей насчитывается свыше двух сотен. Встречаются такие названия, как «Заснеженная», «Волшебная», «Пушистая», «Русская красавица», «Красавица премиум» и др. При этом наибольшее количество искусственных елей за последние две недели приобрели в Ростовской, Астраханской областях, Краснодарском крае, а также в Москве и Московской области.

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Представители торговых сетей также отметили рост спроса.

— В этом году мы отмечаем ранний и активный спрос на новогодние товары. Покупатели предпочитают заранее купить всё необходимое для украшения дома к Новому году, чтобы избежать предпраздничного ажиотажа в декабре, — рассказали «Известиям» в пресс-службе гипермаркета OBI.

В этом году у посетителей магазинов уже пользуется спросом праздничная атрибутика, согласился представитель «Магнита». Причем здесь наблюдается интересная тенденция: чем ближе к праздникам, тем более высокие елки покупают.

Основной пик спроса в сетях ждут через несколько недель, пояснил представитель «Дикси». Традиционно продажи во второй половине декабря вырастают в 1,5−2 раза за счет новогодних товаров, продуктов к праздничному столу, алкоголя и подарков.

Новый год — главный праздник для большинства россиян. По данным опросов ВЦИОМа, в прошлом году жители страны потратили на торжество в среднем 14,2 тыс. рублей — в эту сумму включены праздничный стол, подарки и различные мероприятия. В этом году эта сумма может вырасти благодаря росту реальных зарплат. Так, за девять месяцев она увеличилась на 2,5%, до 38,3 тыс. рублей, а оборот розничной торговли — на 0,5%.

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— В качестве индикатора роста покупательской активности можно взять конъюнктурный рост цен на красную икру, которую традиционно покупают к Новому году. То, что цены взлетели, свидетельствует о двух вещах: растет спрос и растет покупательская способность, — считает профессор ВШЭ Иосиф Дискин.

Он также отметил, что праздники — это время, когда традиционно покупаются также товары длительного пользования: бытовая техника, электроника, мебель.

Судя по опросам ВЦИОМа, россияне не экономили на праздниках ни в 2008, ни в 2014—2015 годах. Каждый год средняя сумма потраченных на эти мероприятия средств только росла. Новогодние каникулы остаются важнейшим периодом потребительской активности, когда большинство россиян наращивают как доходы (13-я зарплата, бонусы, премии), так и расходы (поездки за границу, подарки близким, новогодний стол).

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