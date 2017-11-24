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03:32 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае расширят ещё две ТОСЭР для инвестиций в 11 миллиардов

В общей сложности льготным режимом смогут воспользоваться три компании.

Источник: Восток Медиа

В крае границы территорий опережающего развития расширят для привлечения инвестиций в размере 11 миллиардов рублей. Кроме ТОСЭР «Николаевск», по которой вопрос уже решён, изменится состав у «Хабаровска» и «Комсомольска».

Условия для развития инвестиционной деятельности обсудили на расширенном заседании правительства региона. Главным инструментом для этого стали особые режимы преференций. Как сообщил первый заместитель председателя правительства края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка, за период действия режима ТОСЭР в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 90 заявок, общий объём планируемых инвестиций составил около 130 миллиардов рублей. С бизнесменами заключили 45 соглашений — это около 46,6 миллиардов рублей вложений и почти шесть тысяч рабочих мест.

«Работа с инвесторами в крае выстроена в режиме “одного окна”. Это позволило сократить число административных процедур, выстроить эффективное взаимодействие со всеми участниками процесса. Содействие в этом направлении нам оказывают краевые и федеральные институты поддержки бизнеса. Это помогает принимать ключевые решения для совершенствования механизма привлечения инвестиций», — сказал Юрий Чайка.

По информации пресс-службы правительства края, режим ТОСЭР принёс региону больше 5,8 миллиарда рублей, около 150 миллионов налогов и почти 700 рабочих новых мест. Льготы хотят распространить на ООО «Хабаровский зерноперерабатывающий комбинат» в районе имени Лазо, а также на ООО «Логистик Лес» в поселке Берёзовый Солнечного района.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в ТОСЭР «Николаевск» границы расширяют для ООО «НГК Ресурс» на месторождении «Полянка». Инвестор планирует добыть там порядка 7,75 тонны золота и 12,2 тонны серебра.

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