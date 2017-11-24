В Хабаровском крае расширят ещё две ТОСЭР для инвестиций в 11 миллиардов
В общей сложности льготным режимом смогут воспользоваться три компании.
В общей сложности льготным режимом смогут воспользоваться три компании.
В крае границы территорий опережающего развития расширят для привлечения инвестиций в размере 11 миллиардов рублей. Кроме ТОСЭР «Николаевск», по которой вопрос уже решён, изменится состав у «Хабаровска» и «Комсомольска».
Условия для развития инвестиционной деятельности обсудили на расширенном заседании правительства региона. Главным инструментом для этого стали особые режимы преференций. Как сообщил первый заместитель председателя правительства края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка, за период действия режима ТОСЭР в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 90 заявок, общий объём планируемых инвестиций составил около 130 миллиардов рублей. С бизнесменами заключили 45 соглашений — это около 46,6 миллиардов рублей вложений и почти шесть тысяч рабочих мест.
«Работа с инвесторами в крае выстроена в режиме “одного окна”. Это позволило сократить число административных процедур, выстроить эффективное взаимодействие со всеми участниками процесса. Содействие в этом направлении нам оказывают краевые и федеральные институты поддержки бизнеса. Это помогает принимать ключевые решения для совершенствования механизма привлечения инвестиций», — сказал Юрий Чайка.
По информации
Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в ТОСЭР «Николаевск» границы расширяют для ООО «НГК Ресурс» на месторождении «Полянка». Инвестор планирует добыть там порядка 7,75 тонны золота и 12,2 тонны серебра.