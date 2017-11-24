Красноярские учёные создали бездымное топливо из бурого угля

Экологически чистое топливо угольщики СУЭК создавали целых десять лет. Пришлось проделать колоссальную работу, итог — уникальная технология, которая превращает обычный бурый уголь в эффективное, экономичное, и что немаловажно, экологичное топливо.



Такие брикеты превосходят все известные виды твёрдого топлива, а его тонны хватит для того, чтобы заменить две тонны угля. И самое главное: оно совершенно не даёт ни золы, ни дыма. Спектр применения такого топлива достаточно широкий: это и частные дома с любыми топками и котлами, и мини-котельные, отапливающие несколько домов или целые микрорайоны.



«Сегодня на Берёзовском разрезе у нас строится производство примерно на 30 тысяч тонн в год, это позволит полностью закрыть красноярский рынок этим топливом», — отметил генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Фёдоров.



«На это надо переходить, глубокая переработка угля — это наше будущее. Тем более для Красноярского края с его миллиардными запасами тонн бурого угля, у нас хороший и чёрный уголь и кокс на северных территориях», — подчеркнул депутат Государственной Думы РФ Виктор Зубарев.



По мнению краевой власти, использование инновационного топлива вполне может войти в стратегию развития энергетики региона. Его применение позволит не только повысить эффективность энергоисточников, но и улучшит экологическую обстановку





Дмитрий БЫЗОВ



