Дефицит бюджета Пермского края на 2018 год увеличен до 9,2 млрд рублей

Депутаты Законодательного собрания Пермского края рассмотрели законопроект о региональном бюджете на 2018−2020 годы, подготовленный в соответствии с поправками, ранее принятыми рабочей группой.

Напомним, бюджет Прикамья на 2018 и плановый период 2019—2020 годов будет направлен на развитие региона. Если в 2016 году инвестиционная составляющая занимала менее 5%, в этом году составит почти 12%. К 2019 году предполагается, что расходы на инвестиции превысят 15%. Инвестиционные расходы планируется направить на строительство школ, больниц, ФАПов. Также заложены средства на строительство и капитальный ремонт региональных и муниципальных дорог.

При рассмотрении законопроекта между чтениями произошли изменения в основных показателях бюджета. Министерством финансов Пермского края уточнены показатели проекта закона о бюджете края, согласно принятым поправкам. Контрольно-счётной палатой проведена финансовая экспертиза.

Проект закона, подготовленный ко второму чтению, предусматривает увеличение дефицита бюджета в 2018 году до 9 млрд 200 млн руб., что является в пределах верхней границы допустимых законодательством ограничений. Такое увеличение между чтениями произошло из-за сокращения доходной части бюджета в связи с изменением федерального законодательства. На один год отложен срок передачи полномочий субъектам РФ по установлению льготы по налогу на имущество организаций в отношении движимого имущества.

Увеличение источников финансирования дефицита бюджета в 2018 году предусмотрено за счёт увеличения сумм привлечения кредитов коммерческих банков, а также сокращения суммы предоставления и возврата бюджетных кредитов.

Увеличен верхний предел государственного внутреннего долга Пермского края, по сравнению с принятым в первом чтении. Не подверглись изменениям расходы на обслуживание долга.

В итоге, члены рабочей группы рекомендовали законопроект для рассмотрения и принятия на пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края во втором чтении.