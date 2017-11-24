Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
Умер Дмитрий Хворостовский
Умер сыгравший Петруху в «Белом солнце пустыни» актер Годовиков
Собчак рассказала, как слова о Крыме повлияли на ее рейтинг
«Гнусная провокация»: глава Чехии о сюжете телеканала «Звезда»
«Почему я родила ребенка от своего насильника»Кэтрин решила оставить ребенка, но самым трудным для нее оказалось смотреть своему сыну в глаза
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Ситуация в Донбассе близка к «точке невозврата» - ДНР
Попытку переворота в Луганске подавят — эксперт
Валерия пришла в театр в ярко-красных брюках с лампасами
50-летняя Мария Шукшина выглядит ровесницей своей дочери
МВД Украины заявило о побеге лидера ЛНР в РФ и его причинах
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
Четыре жилых дома в Мексике рухнули в котлован
Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Фоторепортажи
10Самые дорогие в мире картины
8Скончался Михаил Задорнов
06:57 (мск), источник: NewsKo

Дефицит бюджета Пермского края на 2018 год увеличен до 9,2 млрд рублей

Состоялось заседание рабочей группы по проекту бюджета Прикамья.

Депутаты Законодательного собрания Пермского края рассмотрели законопроект о региональном бюджете на 2018−2020 годы, подготовленный в соответствии с поправками, ранее принятыми рабочей группой.

Напомним, бюджет Прикамья на 2018 и плановый период 2019—2020 годов будет направлен на развитие региона. Если в 2016 году инвестиционная составляющая занимала менее 5%, в этом году составит почти 12%. К 2019 году предполагается, что расходы на инвестиции превысят 15%. Инвестиционные расходы планируется направить на строительство школ, больниц, ФАПов. Также заложены средства на строительство и капитальный ремонт региональных и муниципальных дорог.

При рассмотрении законопроекта между чтениями произошли изменения в основных показателях бюджета. Министерством финансов Пермского края уточнены показатели проекта закона о бюджете края, согласно принятым поправкам. Контрольно-счётной палатой проведена финансовая экспертиза.

Проект закона, подготовленный ко второму чтению, предусматривает увеличение дефицита бюджета в 2018 году до 9 млрд 200 млн руб., что является в пределах верхней границы допустимых законодательством ограничений. Такое увеличение между чтениями произошло из-за сокращения доходной части бюджета в связи с изменением федерального законодательства. На один год отложен срок передачи полномочий субъектам РФ по установлению льготы по налогу на имущество организаций в отношении движимого имущества.

Увеличение источников финансирования дефицита бюджета в 2018 году предусмотрено за счёт увеличения сумм привлечения кредитов коммерческих банков, а также сокращения суммы предоставления и возврата бюджетных кредитов.

Увеличен верхний предел государственного внутреннего долга Пермского края, по сравнению с принятым в первом чтении. Не подверглись изменениям расходы на обслуживание долга.

В итоге, члены рабочей группы рекомендовали законопроект для рассмотрения и принятия на пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края во втором чтении.

По информации пресс-службы ЗС Пермского края

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Звуки мастерства и благородства
Конкурентом Путина на выборах может стать кандидат от бизнеса
«Зенит» одержал победу в домашнем матче Лиги Европы
СМИ узнали об отправке самолета РФ на поиски пропавшей подлодки
Жириновский в случае избрания пообещал доллар по 60 копеек
Россияне выбирают более дорогие новогодние елки
«Роскосмос» и S7 вместе построят космодром на орбите Земли
Российским лыжникам разрешили выступать в Кубке мира
Спорт
Дзюба против «Вардара»: пас пяткой и смазанный пенальти «Зенит» одержал очередную победу в Лиге Европы и почти гарантировал себе первое место в группе
Авто
Водитель три раза отследил угнанную машину, но не смог ее вернуть Мужчина уверяет, что стал жертвой бездействия сотрудников правоохранительных органов сразу в нескольких городах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Вещи из шоу-рума реновации отдали старикам и сиротам
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Леди
Какие головные уборы стоит покупать, а какие пора сжечь Можно быть дивой от макушки до кончиков пальцев, но нелепый головной убор сведет все усилия к нулю
Дети
Андрей Малахов выбрал имя для сына Телеведущий прислушался к мнению публики.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь