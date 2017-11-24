Дефицит бюджета Пермского края на 2018 год увеличен до 9,2 млрд рублей
Состоялось заседание рабочей группы по проекту бюджета Прикамья.
Состоялось заседание рабочей группы по проекту бюджета Прикамья.
Депутаты Законодательного собрания Пермского края рассмотрели законопроект о региональном бюджете на 2018−2020 годы, подготовленный в соответствии с поправками, ранее принятыми рабочей группой.
Напомним, бюджет Прикамья на 2018 и плановый период 2019—2020 годов будет направлен на развитие региона. Если в 2016 году инвестиционная составляющая занимала менее 5%, в этом году составит почти 12%. К 2019 году предполагается, что расходы на инвестиции превысят 15%. Инвестиционные расходы планируется направить на строительство школ, больниц, ФАПов. Также заложены средства на строительство и капитальный ремонт региональных и муниципальных дорог.
При рассмотрении законопроекта между чтениями произошли изменения в основных показателях бюджета. Министерством финансов Пермского края уточнены показатели проекта закона о бюджете края, согласно принятым поправкам.
Проект закона, подготовленный ко второму чтению, предусматривает увеличение дефицита бюджета в 2018 году до 9 млрд 200 млн руб., что является в пределах верхней границы допустимых законодательством ограничений. Такое увеличение между чтениями произошло
Увеличение источников финансирования дефицита бюджета в 2018 году предусмотрено за счёт увеличения сумм привлечения кредитов коммерческих банков, а также сокращения суммы предоставления и возврата бюджетных кредитов.
Увеличен верхний предел государственного внутреннего долга Пермского края, по сравнению с принятым в первом чтении. Не подверглись изменениям расходы на обслуживание долга.
В итоге, члены рабочей группы рекомендовали законопроект для рассмотрения и принятия на пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края во втором чтении.
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