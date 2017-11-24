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08:30 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбуржцев просят одобрить стройку рядом с древней плотиной

Уктусского завода.

Источник: УралИнформБюро

Компания «Уктус Фемили Парк», входящая в группу компаний «СКОН», планирует строительство многосекционного жилого дома на Уктусе. Проект планировки и межевания размещен на сайте областного Минстроя, сообщает «Уралинформбюро».

Территория будущей стройки ограничена улицами Походной, Новостроя, переулком Кирпичным и руслом реки Патрушиха. В данный момент там расположены авторемонтные мастерские и складские помещения.

Согласно проектной документации, новый жилой фонд на участке проектируемого строительства составит 70 тысяч квадратных метров. Кроме того, на схеме выделены участки под объект образования и автопаркинг на 875 мест. Публичные слушания по проекту состоятся 7 декабря в ДК «Железнодорожинков».

Стоит отметить, что данный район — один из старейших на территории Екатеринбурга. По соседству с проектируемым участком, в 200 метрах от впадения Патрушихи в Исеть, по версии историков, находилась плотина Уктусского железоделательного завода, построенного в 1704 году.

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