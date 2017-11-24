Власти продлили на три дня ремонт теплотрассы на улице Крылова
Ограничение движения на участке улицы было установлено 22 ноября, ожидалось, что компания «СИБЭКО» завершит все работы за два дня, рассказали в муниципалитете.
Ограничение движения на участке улицы было установлено 22 ноября, ожидалось, что компания «СИБЭКО» завершит все работы за два дня, рассказали в муниципалитете.
Власти продлили на три дня ремонт теплотрассы на улице Крылова, об этом сообщает
Напомним, проезжую часть на улице Крылова сузили на 3,5 метра
«На период проведения работ изменяются схемы движения маршрута автобуса № 41 “Ул. Амбулаторная — Жилмассив Юго-Западный” и маршрутного такси № 48 “Ул. Татьяны Снежиной — ул. Железнодорожная”. На участке от ул. Ипподромской до Красного проспекта движение будет осуществляться по ул. Гоголя в прямом и обратном направлении», — рассказали в муниципалитете.
Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.