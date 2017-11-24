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08:29 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Власти продлили на три дня ремонт теплотрассы на улице Крылова

Ограничение движения на участке улицы было установлено 22 ноября, ожидалось, что компания «СИБЭКО» завершит все работы за два дня, рассказали в муниципалитете.

Власти продлили на три дня ремонт теплотрассы на улице Крылова, об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Напомним, проезжую часть на улице Крылова сузили на 3,5 метра из-за аварийного ремонта теплотрассы компанией «СИБЭКО». Планировалось, что оперативное устранение неполадок займет два дня. Однако что-то пошло не так и ремонтные работы будут завершены 27 ноября.

«На период проведения работ изменяются схемы движения маршрута автобуса № 41 “Ул. Амбулаторная — Жилмассив Юго-Западный” и маршрутного такси № 48 “Ул. Татьяны Снежиной — ул. Железнодорожная”. На участке от ул. Ипподромской до Красного проспекта движение будет осуществляться по ул. Гоголя в прямом и обратном направлении», — рассказали в муниципалитете.

Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

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