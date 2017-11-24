Власти продлили на три дня ремонт теплотрассы на улице Крылова, об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Напомним, проезжую часть на улице Крылова сузили на 3,5 метра из-за аварийного ремонта теплотрассы компанией «СИБЭКО». Планировалось, что оперативное устранение неполадок займет два дня. Однако что-то пошло не так и ремонтные работы будут завершены 27 ноября.

«На период проведения работ изменяются схемы движения маршрута автобуса № 41 “Ул. Амбулаторная — Жилмассив Юго-Западный” и маршрутного такси № 48 “Ул. Татьяны Снежиной — ул. Железнодорожная”. На участке от ул. Ипподромской до Красного проспекта движение будет осуществляться по ул. Гоголя в прямом и обратном направлении», — рассказали в муниципалитете.