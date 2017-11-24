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08:27 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми в новогодние праздники изменится расписание пассажирских поездов

Новый график вступит в силу с 10 декабря.

10 декабря этого года на российской железной дороге введут новый график движения поездов. Он будет действовать в течение года.

По данным пресс-службы Свердловской железной дороги по новому графику зимой дополнительно начнут курсировать 18 поездов дальнего следования. А летом добавят ещё 3 поезда.

С 10 декабря фирменный поезд № 7/8 «Кама» сообщением Пермь — Москва, который курсировал через день, теперь будет ходить ежедневно. Фирменный поезд № 49/50 «Малахит» сообщением Екатеринбург — Москва, который следовал через Нижний Тагил, заменят фирменным поездом № 12/11 «Ямал» сообщением Москва — Новый Уренгой.

На участке от Перми до Екатеринбурга этот поезд будет идти через станции Чусовская и Нижний Тагил. Также, для перевозки болельщиков в России между городами проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 будет дополнительно разработано расписание для более 500 поездов.

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