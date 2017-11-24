В Перми в новогодние праздники изменится расписание пассажирских поездов
Новый график вступит в силу с 10 декабря.
Новый график вступит в силу с 10 декабря.
10 декабря этого года на российской железной дороге введут новый график движения поездов. Он будет действовать в течение года.
По данным
С 10 декабря фирменный поезд № 7/8 «Кама» сообщением Пермь — Москва, который курсировал через день, теперь будет ходить ежедневно. Фирменный поезд № 49/50 «Малахит» сообщением Екатеринбург — Москва, который следовал через Нижний Тагил, заменят фирменным поездом № 12/11 «Ямал» сообщением Москва — Новый Уренгой.
На участке от Перми до Екатеринбурга этот поезд будет идти через станции Чусовская и Нижний Тагил. Также, для перевозки болельщиков в России между городами проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 будет дополнительно разработано расписание для более 500 поездов.